Bratislavčanka Ľubica tromfla rekordmana z Radošiny: Moje vianočné svetielka majú viac ako 70 rokov

Má doma raritu! Po tom, čo Nový Čas uverejnil článok o zrejme najstarších svetielkach na stromčeku, ozvala sa do redakcie Ľubica (68) z Bratislavy.

Tá predčila Mira z Radošiny, ktorého svetielkujúci poklad má 65 rokov. Ľubica má doma svetielka, ktoré pamätajú ešte časy spred jej príchodu na svet. Napriek tomu, že zapaľuje svetielka na stromčeku každý rok, nikdy sa nepokazili.

Retro svetielka vyrobila továreň HELIAND Piešťany ČSR, ktorá bola založená v roku 1927. „Na mojej krabici nie je uvedený dátum expedovania, ale ja som sa narodila ako štvrté dieťa v roku 1953 a svetielka sme už mali. Do dnešného dňa stále svietia, sú v pôvodnom stave a každý rok zdobia môj stromček,“ pochválila sa Ľubica, ktorá ich zdedila po rodičoch.

„Beriem to ako raritu. Keď moji rodičia zomreli, ja som ich tak nejak prirodzene zdedila a doma ich mám každý rok. Nikdy mi nenapadlo, že by som ich chcela vymeniť. Ani to neurobím. Žiarovečky som už vymenila, ale inak sú stále v pôvodnom stave. Verím tomu, že ich zdedia po mne moje vnúčatá,“ hovorí Ľubka, ktorá sa potešila, keď zbadala v našom denníku článok o tom, že Miro z Radošiny má doma 65-ročné svetielka.

„Musela som hneď reagovať a teší ma, že moje svetielka majú viac ako 70 rokov. Noviny, kde sa písalo o Mirovi, som odložila do škatule so svetielkami a odložím aj tie, kde vyjdú moje svetielka. Keď to po mne zdedia vnúčatá, aby videli, čo sa vlastne v našich časoch dialo,“ dodala.

Potopili ich číňania

Spoločnosť Heliand, neskôr Zlatokov vyrábala vianočné svetielkujúce, reťaze už v roku 1927. Svetielka boli v tvare muchotrávok, svetlušiek či snehuliakov. Zdobili veľký počet slovenských domácností. História značky založenej v Piešťanoch však nabrala rýchly pád. Príchodom lacného čínskeho tovaru v devädesiatych rokoch Zlatokov skončil.