Vojna o syna: Elliottka uchmatol otec babke na prechádzke! Prekvapivé slová právnika

Polícia rozbehla pátranie po malom Elliottovi Hudsonovi (2). Toho mal babke násilím vziať otec dieťaťa, ktorý prišiel na Slovensko z Írska.

Zrútená babka podľa vlastných slov nedokázala chlapčeka ubrániť a dodala, že ju zať sotil z bicykla. Následne prišlo biele auto, do ktorého otec aj s malým chlapčekom nasadol a rýchlo zmizli. Zrútená matka Zuzana (40), ktorá je s manželom Dermotom (45) v rozvodovom konaní, prosí všetky orgány o pomoc.

Bezmocnosť a strach zažíva Zuzana (40) z Trnavy, ktorá zo sekundy na sekundu pri­šla o dieťa. „S manželom sme boli 14 rokov. Bývala som s ním v Írsku. Veľmi ťažko sa to všetko opisuje, lebo život v Írsku nebol ľahký. Keď sa nám narodil Elliottko, bola som s ním 4 mesiace na Slovensku. Elliott bol viac na Slovensku ako v Írsku. Po anglicky nevie, len po slovensky,“ povedala s plačom zúfalá matka, ktorá pripustila, že s manželom mala veľké problémy. „Zo mňa si urobil slúžku. O dieťa sa nikdy poriadne nestaral. Keď malý spadol a bol celý od krvi, nechcel, ani aby som s ním išla do nemocnice. Keď sa začala pandémia, odišla som so synom na Slovensko, o čom manžel veľmi dobre vedel,“ dodala Zuzana.

Vzal ho za bieleho dňa

„Môj synček chodil do jaslí, mal sa veľmi dobre a všetci v mojom okolí, či už lekárka alebo učiteľky, o mne hovorili, že dieťa viem vychovávať,“ opísala Zuzana, ktorá však ani len netušila, že chlapčeka bude vidieť vo štvrtok ráno zatiaľ naposledy. „Elliottko sa pekne ráno napapal, dal si mliečko a obliekla som ho, že pôjde s babkou von,“ povedala Zuzana. Babička išla po ulici Františka Veselovského v Trnave na bicykli a vedľa nej na odrážadle Elliottko. „Zrazu pred nás skočil dvojmetrový chlap a zobral ho. Sotil ma z bicykla a ja som spadla na zem. Veľmi som kričala, no nikto nikde nebol, kto by mi pomohol. Utekala som domov za dcérou, že čo sa stalo,“ rozplakala sa nešťastná babka. Incident hneď nahlásili na políciu a muži zákona rozbehli pátranie.

Súd ho dal otcovi

Právny zástupca Elliottovho otca Filip Turan zdôraznil fakt, že otec má súdne rozhodnutie, ktorým mu ho zverili do starostlivosti. „V prvom rade je nutné uviesť, že dané pátranie je neopodstatnené a vecne bezdôvodné. Elliott je so svojím otcom, ktorý postupoval v súlade s právoplatnými a vykonateľnými rozhodnutiami slovenských súdov. Je smutné, že Zuzana sa snaží prostredníctvom médií manipulovať verejnú mienku, ako aj políciu, ktorá vyhlásila pátrania po maloletom, aj keď vedela, že tento je so svojím otcom,“ uviedol advokát Turan s tým, že majú k dispozícii súdne rozhodnutie, v ktorom súd nariaďuje maloletého vrátiť do krajiny jeho obvyklého pobytu, teda do Írskej republiky.

Musí rozhodnúť ústavný súd

Andrej Gara, advokát matky

- Aktuálne sa vec nachádza na Ústavnom súde Slovenskej republiky, ktorý bude rozhodovať o tom, či rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I a Krajského súdu v Bratislave sú zákonné a ide o legitímny postup . Otec zrejme tento únos dlhodobo plánoval, prizval si k nemu aj ďalšie osoby, aj vlastnú sestru. Formálne súdu doručil deň pred únosom návrh na výkon rozhodnutia, nepočkal, ako súd rozhodne. Riešením by bolo, keby sa otec prihlásil na polícii a vrátil dieťa matke a vyčkal by na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, resp. írskeho súdu. Navyše, otec bol súdom v Írsku dôrazne upozornený, aby nevykonal žiadne násilné odňatie dieťaťa od matky. Je celkom zrejmé, že otec si je vedomý, že inak ako násilnou cestou by sa k dieťaťu nedostal, pretože dieťa ho vlastne nepozná.