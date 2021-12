Ochranári z Liptovského Mikuláša sa starajú o sokola s nezvyčajným zranením: Pohľad naň nás vydesil!

Samičku sokola myšiara s nezvyčajným zranením liečia v chovnej stanici pri Správe Tatranského národného parku (TANAP) v Liptovskom Mikuláši.

Dravca prepichnutého konárom nahlásil nálezca zo Starého Smokovca. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa TANAP-u. "Prvý pohľad na tohto nešťastníka nás skutočne vydesil, keďže konár o hrúbke ceruzky vyčnieval z jeho chrbtovej časti. S niečím podobným sme sa v praxi ešte nestretli a nedokázali si predstaviť, ako sa mohol napichnúť na tupý konár," priblížila zoologička Správy TANAP-u Erika Feriancová.

To, či došlo k zraneniu počas lovu alebo pri úniku pred predátorom, je podľa ochranárov ťažko odhadnúť. Jedinca previezli na veterinárnu stanicu, kde sa zistilo, že cudzí predmet je prepichnutý cez tkanivo v krídle. Samičke sokola myšiara poskytli prvú pomoc, no v krídle jej zostala veľká rana, ktorá potrebuje čas na vyhojenie. "Veríme, že po rehabilitácii bude môcť byť vypustená späť do voľnej prírody," dodala zoologička.