Neobyčajný zásah slovenských policajtov: Mužovi zachránili život pesničkou!

Neobyčajný počin slovenských mužov zákona. Každý vie, že ticho lieči, avšak hudba, ako sa zdá, po novom zachraňuje životy!

Akcia, o akej sa im ani nesnívalo. Dvaja policajti zo Skalice dokazujú, že polícia tu ani zďaleka nie je len na kontrolu dodržiavania poriadku. "Nstržm. Ján Šuba a stržm. Róbert Mikéska boli včera (streda, pozn. redakcie) ráno vyslaní do jedného z bytov v meste Skalica po tom, ako 46 ročný muž zavolal na linku 158 a žiadal o pomoc. Po príchode ich nešťastný muž pozval dovnútra, aby sa s ním porozprávali. Počas rozhovoru privolali RZP, ktorá si muža prevzala a za asistencie polície previezla do nemocnice. Po vyšetrení ho z nemocnice prepustili," informovala slovenská polícia na svojom facebooku. Tam ale príbeh neskončil.

"Len o pár hodín neskôr, krátko popoludní, sa muž ozval na tiesňovú linku, tentokrát ešte naliehavejšie. Tí istí policajti prišli opäť k mužovmu bytu. Po zaklopaní sa im síce ozval, ale dvere otvoriť odmietol. Po ich ďalšom klopaní a zvonení zostalo v byte ticho. Nstržm. Ján Šuba duchaprítomne zareagoval a na mobile pustil pesničku od skupiny Gladiator - Dnes je skvelý deň. Práve o nej im muž v to ráno povedal, že je jeho obľúbená. Tento ťah policajtom vyšiel a muž im dvere otvoril. Na ľavej ruke mal ranu, ktorú mu ošetrili a poskytli mu prvú pomoc. Do pár minút dorazila RZP, ktorá si ho opätovne prevzala do opatery a znova skončil v skalickej nemocnici," napísala polícia.