Drsná fotka od lekára Sabaku: Takto vyzerajú pľúca pacienta, ktorý sa na covid liečil ivermektínom!

Lekár Peter Sabaka je jeden z tých, ktorí napriek vyťaženiu v práci, venujú svoj čas aj tomu, aby informovali spoločnosť a vyvracali dezinformácie o covide.

Odborníci už dlhú dobu varujú pred nesprávnym používaním lieku ivermektín. Tento liek, považujú za zázrak v boji s Covidom-19 väčšinou prívrženci dezinformátorov. Len nedávno informovali lekári o nebezpečných prípadoch predávkovania s ivermektínom.

Lekár Peter Sabaka, ukázal snímku pľúc pacienta, ktorý informáciám o účinkoch ivermektínu uveril a doplatil na to. "Pľúca pacienta ktorý preventívne užíval vysoké dávky vitamínu D. Hneď, ako zistil, že má Covid-19 užíval vysoké dávky ivermektínu, hydroxychlorochínu, zinku, aspirínu a antibiotiká. Napriek tomu skončil so 70% postihnutím pľúc na vysokoprietokovom kyslíku," opísal fotografiu Sabaka, ktorý zároveň tvrdí, že je to jeden prípad z mnohých.

Lekár vysvetlil, ako treba nazerať na fotku: "Vysvetlenie k RTG hrudníka... pľúcne tkanivo by malo byť čierne, pretože obsahuje vzduch, tu je biele pretože obsahuje vodu."

"Záver.... To, že pacienti končia v nemocnici, lebo od skorumpovaných lekárov nedostanú včas vitamíny, ivermektín a antibiotiká je hoax, ktorý má efekt ako soľ do rán unaveným zdravotníkom, ktorí ozaj robia, čo je v ich silách," ukončil smutne lekár Sabaka.