Slovensko je znovu o čosi bohatšie: Už máme vlastné pralesy!

Hoci tu vždy boli, teraz je to už čierne na bielom. Najdôležitejšie však je, že slovenske pralesy budú odteraz pod veľkou ochranou!

Naše pralesy sú tu omnoho dlhšie, než my, no až teraz im poskytneme dostatočnú ochranu. Od 1. decembra totiž nadobúda účinnosť Nariadenie vlády č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje rezervácia Pralesy Slovenska. Informuje o tom ochranár Karol Kaliský a iniciatíva My sme les.

"Rezervácia zahŕňa 76 nových bezzásahových území s priradeným 5. stupňom ochrany a s celkovou výmerou takmer 6500 hektárov," vyratúva Kaliský. "Za jej vyhlásenie patrí poďakovanie Ministerstvu životného prostredia SR, ktoré predložilo návrh do vlády, aj správcovi pozemkov - Lesom SR za podporu návrhu. No predovšetkým sú za schválením rezervácie dlhé roky obrovského úsilia a tvrdej práce zo strany Občianskeho združenia Prales a WWF Slovensko, k tomu podpora širokej verejnosti. Petíciu „Dajme pralesom 5-ku podpísalo viac ako 30 000 z nás," doplnil Kaliský.