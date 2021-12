Namiesto zábavy na stužkovej maturanti utekali do nemocnice: Na tento zážitok len tak nezabudnú!

Lockdown im zhatil plány. Oni sa však nezdali. Napriek tomu, že si nemohli užiť zábavu na stužkovej slávnosti, sa rozhodli stretnúť a svoj čas venovať inému zážitku.

Nepopíjajú šampanské a nespievajú "Navždy sa zachová, v pamäti stužková...", no namiesto toho zachraňujú životy! Vtedy, keď je to treba ako soľ. Viaceré transfúzne stanice totiž ohlásili, že majú nedostatok krvi.

Hoci si nezatancovali spolu v kulturáku, veľa vecí im ich slávnostný deň pripomenulo aj v nemocnici. "Slávnostný príhovor, zelená výzdoba, odznaky, testament či vínový pohár s vygravírovaným nápisom stužková so symbolickou kvapkou krvi. To všetko čakalo na študentov, ktorí prišli darovať krv na hematologicko-transfúziologické oddelenie nemocnice v Žiari nad Hronom. Keďže v súčasnej situácii stužkové slávnosti nezažijú, nemocnice siete Svet zdravia pripravili pre maturantov originálny zážitok. Symbolickú stužkovú sa rozhodli zachovať v krvi a aspoň takto im poďakovať za to, že myslia na ostatných. Každý z maturantov si navyše odniesol pamätnú medailu z limitovanej edície, ktorú sa im pri tejto príležitosti rozhodla špeciálne vyrobiť Mincovňa Kremnica," informovala sieť nemocníc Svet Zdravia.

Maturanti zo Žiaru nad Hronom sa pripojili do odvážnej akcie, ktorú absolvovali už aj gymnazisti zo Spišskej Novej Vsi. „Sme veľmi radi, že sme pre maturantov mohli pripraviť tento výnimočný deň. Aspoň takto sa im môžeme čiastočne odvďačiť za to, že darovali tú najvzácnejšiu tekutinu. Tohtoroční maturanti síce vinou pandémie prídu o svoju originálnu stužkovú, ale veríme, že ich prvé darovanie krvi a malá slávnosť, ktorú sme pre nich pripravili, zostane nezabudnuteľným zážitkom. Ich čin je veľkým dôkazom ľudskosti a malilinkou skúškou z dospelosti. Rovnako my nezabudneme na to, ako sa rozhodli pomôcť všetkým, ktorí to budú potrebovať. Dúfam, že pre viacerých z nich sa darovanie krvi stane tradíciou,“ povedal Ivan Mokrý, riaditeľ nemocnice v Žiari nad Hronom.

Ušľachtilá akcia zaujala aj kremnické mincovne. „Ani nám neunikla správa v médiách o výzve hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocníc Svet zdravia, do ktorej sa zapojili študenti viacerých stredných škôl. Keď sme videli reportáž o tejto zaujímavej akcii nemocníc a maturantov, tak sme neváhali a rozhodli sme sa, že sa do tohto zaujímavého projektu zapojíme aj my. Ako inak, než výrobou pamätných medailí, ktoré študentom tento špeciálny deň budú pripomínať navždy. Lebo čo je vyrazené v kove, je trvácne tak dlho, ako dobrý pocit z vykonania dobrého skutku,“ poznamenala Ivana Koreňová, vedúca oddelenia marketingu Mincovne Kremnica.