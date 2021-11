Marek si kúpil auto na vozenie ťažko chorého syna: Jedna porucha za druhou! Chlapec chradne, čo na to autobazár?

Rodina z východu s ťažko postihnutým synom je sklamaná z prístupu autobazára.

Matúš (16) trpí vážnym svalovým ochorením, a aby sa dokázal postaviť na nohy, potrebuje pravidelné rehabilitácie. Aj vďaka pomoci dobrých ľudí a štátu si mohli manželia Marek (40) a Klaudia (38) kúpiť auto v autobazári. Používali ho na každodenný odvoz syna na terapie a cesty k lekárom po celom Slovensku. Len 5-ročné auto sa im však po piatich mesiacoch začalo kaziť, až nakoniec vypovedalo službu. S reklamáciou nepojazdného vozidla si nevedia dať rady už niekoľko mesiacov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Marek (40) vysvetľuje, že ich syn Matúš (16) trpí vážnym zdravotným znevýhodnením. „Má myasténiu. Je to svalové ochorenie, pri ktorom sa z mozgu nevysielajú správne signály do svalov, inak povedané, neposlúchajú ho svaly,“ povedal s tým, že syn síce dokáže prejsť niekoľko krokov, no darí sa mu to len vďaka denným terapiám.

„Po rehabilitáciách, kde máva aj štyri rôzne procedúry, sa cíti silnejší,“ doplnil starostlivý otec. Aby sa na rehabilitácie dostali, potrebovali auto. Vďaka pomoci ľudí, nadácií i sociálneho úradu získali dostatok financií, aby mohli pre syna v marci 2021 zadovážiť auto, kam sa zmestí aj vozíček.

Jedna porucha za druhou

Po kúpe ojazdeného auta ich radosť dlho nevydržala. „Používali sme ho štyri mesiace. V auguste sa pokazilo, tak som ho dal na reklamáciu. Najprv začalo triasť motorom a spod kapoty išiel biely dym. Reklamáciu mi uznali. O mesiac sa problém zopakoval a opäť sa to vyriešilo reklamáciou. V októbri sa stalo znova to isté, z auta sa strácala chladiaca kvapalina, no reklamáciu už neuznali,“ opísal trampoty Marek.

Auto im vypovedalo službu na horskom priechode Dargov, odkiaľ ich musela doviezť domov odťahová služba. „Pomaly každý týždeň som musel dolievať chladiacu kvapalinu stále viac a viac, no nič nepomáhalo,“ posťažoval sa Marek. Najviac však trpí jeho syn Matúš.

„Narušilo to liečbu. Keďže sme sa nemali ako dopraviť, prestali sme s ním chodiť na denné rehabilitácie. Samozrejme, že stále cvičí aj doma, ale potrebuje pomoc a vybavenie profesionálov. Vidíme, ako zoslabol, už nevie ani sám ísť na toaletu. Chradne,“ dodal Marek s tým, že vďaka autu mohli s Matúšom chodiť aj do parku na prechádzky.

Na nové auto peniaze nemajú, keďže všetky úspory investovali do toho, ktoré sa kazí. „Naposledy už neuznali reklamáciu. Sme zúfalí. Auto potrebujeme,“ uviedol. Za lekármi cestujú do neďalekého Trebišova aj do Prešova či Bratislavy.

Dostanú druhé auto?

Na situáciu zareagoval aj autobazár. „AAA AUTO poskytuje na použité vozidlá záruku na 12 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. V súčasnej dobe, po tom ako zákazník s vozidlom na­jazdil od kúpy 9 000 km, riešime v rámci reklamácie chybu na chladiacom systéme. Necháme ho na naše náklady skontrolovať v autorizovanom servise Ford, aby odhalil chybu. Podľa zistení servisu budeme následne postupovať.

Počas doby, keď bude v servise a zákazník ho nebude môcť využívať, mu s ohľadom na jeho nepriaznivú situáciu zapožičiame iné auto, keďže ho potrebuje zo zdravotných dôvodov,“ uviedol Michal Häckl z AAA. Marek vyhlásil, že autobazár sa rozhýbal, až keď ho oslovila redakcia. Dodal, že auto chce vymeniť.