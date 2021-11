Láske Daniely Nízlovej a futbalistu Stanislava Lobotku odzvonilo: Rozchod tajili vyše dvoch mesiacov!

Veľkej láske je koniec! Daniela Nízlová (35) a futbalista Stanislav Lobotka (26) tvorili pár dva a pol roka.

Aj keď pôsobili ako harmonický pár s rozprávkovým životom, ich vzťah to nevydržal. Dvojica ako jedna z mála párov slovenského šoubiznisu nerobila okolo svojej lásky tajnosti. Zatiaľ čo kedysi sociálne siete pravidelne zaplavovali zamilovanými fotkami, v posledných týždňoch to akosi stíchlo. A dôvod je už teraz jasný. Zaľúbenci si dali zbohom a Daniela s dcérou Lindou zostáva na Slovensku pri rodičoch a sestre Veronike (35), ktorá pred pár dňami porodila dcéru.

Vyzerali ako najzamilovanejší pár planéty. Zdalo sa, že prekážkou nebude ani ich veľký vekový rozdiel. Lobotka je totiž od Daniely mladší o deväť rokov. Do náručia si padli iba dva mesiace po tom, čo twiinske skrachoval vzťah s predošlým priateľom. Manželstvo si v rokoch 2010 až 2013 vyskúšala s hudobným producentom Braňom Jančichom, s ktorým vydržala celkovo päť rokov. S futbalistom Stanislavom Lobotkom, to však konečne vyzeralo na šťastný koniec. Pred oltár sa však prekvapivo nedostala, a to ani po tom, čo mu porodila dcérku Lindu. Ich vzťah to napokon nevydržal a Lobotka Novému Času priznal, že už viac netvoria pár: „Je to pravda, ale viac sa k tomu nebudem vyjadrovať, je to súkromie.“

Po futbalistovi potvrdila rozchod aj samotná Daniela: „Je to pravda. Viac netreba písať ani hovoriť. Je to naše súkromie. Prosím o jeho rešpektovanie. Jediné, na čom teraz záleží, je naša spoločná dcérka Linda,“ priznala pre Topky. O problémoch v raji sa však dalo špekulovať už pár týždňov. Zatiaľ čo kedysi obaja zásobovali svojich fanúšikov zamilovanými zábermi, po lete sa akosi spoločné fotky začali z ich sociálnych sietí vytrácať. Posledné záblesky zamilovanosti bolo na nich badať koncom augusta, ale odvtedy nebolo po ich spoločnom živote zachytenom na sociálnych sieťach ani stopy.

Viac od seba ako spolu

Aj keď dvojica vyzerala celý čas viac ako šťastne a do ich života vstúpila ich malá princezná Linda, turbulencie sa predsa len v ich naoko bezproblémovom vzťahu objavili. Náročný časový futbalový harmonogram Lobotku ovplyvnil celú rodinu a Daniela aj s dcérou stále pendlovala medzi Apeninským polostrovom a Slovenskom. Stano totiž hrá za klub SSC Neapol a taktiež za slovenskú reprezentáciu. Spoločné rodinné chvíle tak boli skôr vzácnosťou, čo nedávno priznala aj samotná speváčka. „Po dlhom čase spolu ako rodina na obede a v meste!!! Takýchto dní v roku je málo, preto to máme doslova ako sviatok,“ nechala sa počuť Nízlová, ktorá za Stanom do Neapola lietala väčšinou súkromným lietadlom. Vyťaženého Lobotku tak vídala málo, aj keď spolu žili v luxusom prepchatej vile v Neapole. Spoločnosť jej často robili jej rodičia, ale aj sestra Veronika, ktorá len pred pár dňami porodila dcéru Neu.