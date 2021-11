Polícia zverejnila odkaz autora známeho hitu Hafanana: Dôležité posolstvo pre Slovákov, no TOTO vás poriadne prekvapí!

Že sa práve tento pán bude prihovárať Slovákom v tejto dôležitej veci, nie je to jediné ,čo vás na videu od polície prekvapí.

Slovenská polícia zverejnila video, na ktorom sa Slovákom prihovára africká hviezda Afric Simone. Ten hovorí o dôležitosti očkovania pre nás všetkých. Mnohých možno prekvapí, že práve tento pán je tvorcom známeho hitu Hafanana! "Na Slovensku asi nie je človek, ktorý by nepoznal hit „Hafanana“. V roku 1976 ho vytvoril Afric Simone, rodák z afrického Mozambiku, ktorý ho spieval aj vo vtedajšom Československu v relácii, kde boli ďalšie hviezdy ako Karel Gott či Helena Vondráčková," uviedla polícia na svojom facebooku.

Ďalšou prekvapivou skutočnosťou je vek africkej hviezdy. "Afric Simone má síce 82 rokov, ale vôbec na to nevyzerá. Vďaka zdravému životnému štýlu (nikdy nepil, nefajčil a nebral drogy) a každodennému džogingu sa udržuje vo výbornej kondícii. A čo sa týka jeho veku, všade na internete je uvedený nesprávne (65), videli sme jeho pas,"vysvetlila polícia.

"Afric Simone spolupracuje s Policajným zborom na šírení dôležitého posolstva. Ako rodený Afričan podstúpil za svoj život množstvo očkovaní, o ktorých sa nám v Európe nikdy ani len nesnívalo. Preto keď videl, ako svet začína bojovať s Covidom-19, neváhal a dal sa zaočkovať. Nevidel v tom žiadnu prekážku a jeho vysoký vek je najlepším dôkazom, že vždy sa rozhodol správne, keď počúval rady lekárov," hovorí polícia o odkaze, ktorý videom a príhovorom Simone šíri.

Slovenská polícia zároveň upozorňuje na to, že celebrity by mali byť zodpovedné a šíriť len overené informácie. "S vplyvom prichádza zodpovenosť - toto je pravidlo, na ktoré by známe osobnosti nemali zabúdať. Každá známa osobnosť má potenciál svojimi názormi vplývať na svojich fanúšikov. Sme veľmi radi a vážime si, že Afric Simone sa rozhodol neísť lacnou cesotu honby za lacnou popularitou u niektorých šíriteľov dezinformácií, ale pre svet si zachoval racionálne stanovisko. Pre nič za nič sa nehovorí, že ORIGINÁL JE LEN JEDEN."