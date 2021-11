Taký rekord ste ešte nevideli: Školáci z Levíc vyrobili 450-metrov dlhú ozdobu, sledujte z čoho!

V Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach sa rozhodli urobiť najdlhšiu reťaz z lístia na Slovensku. Či sa im to podarilo, je momentálne vo schvaľovacom procese, ale všetko nasvedčuje tomu, že áno a čoskoro dostanú certifikát o rekorde. Niekoľko dní navliekala na špagáty krásne žlté jesenné lístie nielen celá škola, ale i rodiny detičiek.

V Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach sa pokúsili o najdlhšiu reťaz z lístia. Učitelia vyrobili letáky s návodom, kde sa všetko dozvedeli nielen žiaci, ale i rodičia.

„V piatok 22. 10. dostal každý žiak domov špagát s dĺžkou 1,20 m. Na ten doma žiaci aj so svojimi rodičmi navliekali listy. Menších listov bolo potrebné navliecť aspoň 150, väčších 100. Takto navlečené špagáty priniesli žiaci nasledujúci pondelok do školy. Nepriniesol každý, ale niektorí priniesli aj viac kusov. Boli takí, čo priniesli v taške listy a v škole sme ich navliekli,“ opisuje postup učiteľka Marta Grellová.

Malí aj veľkí

Lístie navliekali žiaci s pedagógmi priamo v areáli, kde sa nachádza množstvo krásne sfarbených stromov. „V utorok sme začali s inštaláciou reťaze na ohradu našej školy. Urobili sme si na zemi 10-metrovú dlhú čiaru a zväzovali jednotlivé špagáty. Keď mala reťaz požadovanú dĺžku, preniesli sme ju opatrne von k ohrade školy, kde ju školníci so žiakmi pripevňovali,“ hovorí učiteľka s tým, že sa vytvorili 4 rady lístia. Inštalácia trvala od ôsmej ráno do pol tretej popoludní.

„Celková dĺžka reťaze je 450 m. Keby na každom metri bolo len 100 listov, reťaz by mala 45 000 listov,“ vyratúva Grellová. Všetko vyvrcholilo v stredu, keď spoločne vytvorili reťaz z lístia, ktorá ozdobila plot školy. „Zapojilo sa asi 500 detí, rodičia a asi 50 zamestnancov školy,“ vraví spokojná riaditeľka Alica Meňhartová. Keďže zástupcovia Slovenských rekordov sa nemohli zúčastniť, oslovili dvoch nezávislých pozorovateľov, ktorí všetko zaznamenali.

„Čakáme na podklady, ale podľa toho čo viem, tak rekord bude uznaný,“ potvrdil Igor Svitok z Knihy rekordov. Najväčšiu radosť mali tradične deti. „V nedeľu popoludní sme sa celá rodina vybrali do prírody. Našli sme si strom s krásne sfarbenými listami. Mamička mi povedala, že je to javor. List z tohto stromu majú na dresoch aj hokejisti Kanady. Teraz to už budem vedieť,“ povedal nám spokojný školák Majo (9).

