Plány na obnovu kaštieľa v Rusovciach nakreslili dopravní architekti, autor prvého návrhu je zhrozený: Veď to je strašné!

Návrhy sú podľa neho strašné! Známy bratislavský architekt Ján Miloslav Bahna (78) ostro kritizuje návrhy rekonštrukcie interiéru kaštieľa v Rusovciach.

Vizualizácie ešte v roku 2018 predstavila vtedajšia vláda Petra Pellegriniho, zodpovednosť za ne nesie architekt Jaroslav Meheš. Bahna hovorí, že vizualizácie nemajú nič spoločné s návrhom, ktorý jeho tím spracoval ešte v 90. rokoch. Aj keď by sa podľa Úradu vlády malo s rekonštrukciou začať už budúci rok, podľa Bahnu bude trvať minimálne 10 rokov!

Kaštieľ v Rusovciach je národnou kultúrnou pamiatkou, napriek tomu už roky chátra. Návrh kompletnej rekonštrukcie objektu, ktorý od revolúcie patrí vláde, bol pritom pripravený už v roku 1995! Architektonickú súťaž vtedy vyhral tím pod vedením Jána M. Bahnu. „Premiér Mečiar vtedy plánoval v kaštieli osláviť svoje volebné víťazstvo v roku 1998,“ prezradil Bahna smelé plány vtedajšej vlády.

Spoločne so svojím tímom vtedy navrhli aj plán rekonštrukcie interiéru. Návrhy kreslili ručne, pričom sa snažili čo najcitlivejšie zohľadniť kultúrno-historickú hodnotu kaštieľa. „Navštívili sme viaceré neogotické objekty a zámky. V interiéroch boli rozlíšené tri kategórie A, B a C podľa spoločenského významu,“ opisuje Bahna. Postupom času sa vlády menili a z veľkolepých plánov zišlo.

Čiastočne za to mohli súdne spory s benediktínmi, ktorí boli pôvodnými majiteľmi pamiatky. Bahna sa so svojím tímom napriek tomu snažil v Nórsku vybaviť finančný príspevok. Za renováciu kaštieľa loboval až do roku 2014, keď po 19 rokoch rezignoval. „Bolo to naše dieťa, napriek tomu som nemohol držať 8 výborných architektov na projekte,“ vysvetľuje Bahna.

Necitlivý prístup?Ľady sa nakoniec pohli až v roku 2018, keď vláda Petra Pellegriniho iniciovala verejnú súťaž pre návrh rekonštrukcie za 76 miliónov eur. Víťazmi sa stali spoločnosti Dopravoprojekt, a. s., a Metroprojekt Praha, a. s., pod vedením architekta Jaroslava Meheša. Bahna tvrdí, že spoločnosti bez jeho súhlasu skopírovali jeho návrhy projektu z 90. rokov. Vizualizácie interiéru, ktoré Meheš predstavil, však podľa Bahnu nemajú s ich kresbami nič spoločné!

„Takto to dopadne, keď dopravní architekti kreslia historický interiér. Použili nevhodné programy a necitlivý prístup k individualisticky komponovanému vnútrajšku kaštieľa,“ vysvetľuje svoj postoj Bahna. O reakciu sme požiadali aj spoločnosť Dopravoprojekt, do uzávierky sa však nevyjadrili. Podľa Úradu vlády by sa oprava mala začať v roku 2022, dokončená by mohla byť v roku 2023.