Lekár Kulkovský to povedal na rovinu: Ak nedostanete zdravotnú starostlivosť, nebude to kvôli lekárovi! TOTO je dôvod

Situácia sa zhoršuje a pritom všetko mohlo byť úplne inak. Lekári opäť prežívajú peklo, ktoré im podlamovalo nohy už v druhej vlne.

Hovorilo sa o tom už od začiatku, ale niektorí ľudia majú stále klapky na očiach. Covid-19 vyťažuje nemocnice a kvôli covidovým pacientom sa nedostáva pomoc k ľuďom s inými ochoreniami. Všetko pritom mohlo byť inak, keby sme sa poučili z druhej vlny, prostriedky na to máme. Oddelenia sa reprofilizujú na covid oddelenia a lekári sa namiesto svojej špecializácie musia venovať liečeniu covid pacientov. A doplácať na to budú všetci.

"Nič, len fakty… Vo včerajšej službe predstavovali pacienti s Covid-19 priblížne 80% všetkých pacientov privezených záchranármi na náš urgentný príjem. V istom momente čakali pacienti doma na záchranárov kvôli ich vyťaženosti viac než hodinu. Všetci pacienti s Covid-19 mali zápal pľúc. Všetci potrebovali kyslík. Na naše reprofilizované Covid oddelenia sme do konca služby prijali 10 pacientov. 8 neočkovaných, 2 očkovaných," opisuje hrozivú skutočnosť lekár Milan Kulkovský.

"Suma sumárum…väčšina sanitiek, ktoré si sirénou razia cestu a obiehajú možno aj vás, dnes vezie Covid pacientov. Keď vám odložia operáciu, predčasne vás prepustia z nemocnice, alebo sa nedostanete k vyšetreniu, nebude to preto, lebo vás odmietne lekár. Bude to preto, lebo sa nebude venovať svojej pôvodnej špecializácii, ale covid pacientom. A vôbec to tak nemuselo byť," hovorí lekár.

"A čo ma frustruje najviac? Skúsenosť, že práve tí, ktorí túto situáciu spôsobili, budú v prípade, že im nebude poskytnutá dokonalá starostlivosť, nadávať na lekárov, sestry a podávať sťažnosti. Vyhrážať sa do telefónu, že nás zmlátia bejzbolkou a obviňovať, že sme si Covid vymysleli. Že nás pandémia teší," bojí sa Kulkovský, ktorý, tak ako ostatní slovenskí zdravotníci, už nevládze.

"Neustále sa zhoršujúce podmienky a stúpajúca agresivita, s ktorou sa už takmer denne stretávame, budú viesť k tomu, že bude pribúdať čoraz viac tých, ktorí si uvedomia, že to už nemôžu ďalej tolerovať. Pohár trpezlivosti prekypel…ak sa môžu sebecky správať tí, ktorí ignorujú všetko smerujúce k potlačeniu pandémie, prečo by aspoň trochu sebeckí a k sebe samému ohľaduplnejší nemohli byť aj zdravotníci. Nie každý je ochotný obetovať svoje zdravie a kariéru pre tých, ktorí si jeho snahu absolútne nevážia. Pandémia tela naštartovala deštrukčnú pandémiu mysle a tá ma potenciál narobiť v spoločnosti väčšie škody, než si vieme predstaviť či pripustiť…" ukončil doktor.