Vranov nad Topľou bude celoslovenskou raritou: Cestovanie MHD má byť úplne zadarmo! Čo tým chcú dosiahnuť?

Stanú sa priekopníkmi na Slovensku. Vo Vranove nad Topľou, ako v prvom meste u nás, zavádzajú bezplatnú mestskú hromadnú dopravu (MHD). V meste na severovýchode Slovenska si od toho sľubujú nižší počet áut v centre mesta.

V meste s takmer 23 tisíc obyvateľmi premávajú dve linky MHD. Kým teraz stojí základné cestovné 0,50€, od nového roka by sa malo po meste jazdiť zadarmo. Návrh ešte musia schváliť mestskí poslanci, podľa primátora Vranova, Jána Ragana by tomu však nič nemalo brániť. "MHD v našom meste prevádzkuje SAD Humenné. Teraz dopravcovi platíme za prevádzku liniek približne 90-tisíc € ročne. Ak zaplatíme ešte 27-tisíc, budeme si môcť dovoliť prepravovať ľudí bez toho, aby to museli platiť z vlastnej peňaženky. Pri našom vyše 20 miliónovom rozpočte nejde až o takú vysokú čiastku, ktorú by sme si nemohli dovoliť,” domnieva sa primátor.

Podľa neho tým mesto získa viacero benefitov. “V našom meste nie je možné zriadiť na Hlavnej ulici pešiu zónu. Veríme, že ľudia si zvyknú na verejnú dopravu zdarma. Môžu ju využívať napríklad aj mamičky s deťmi, ktoré ich v čase rannej špičky vozia do základných aj materských škôl. Čím viac ľudí bude jazdiť verejnou dopravou, tým bude menšie znečistenie, väčšia bezpečnosť, menej hluku, ale hlavne menej stresových sitácií v meste,” vysvetľuje prvý muž mesta. Podľa riaditeľa kancelárie ZMOS, Michala Kaliňáka ide u nás o naozaj prvý prípad, keď bude doprava zdarma. “Žiadne iné mesto na Slovensku, kde by sa jazdilo bezplatne, nepoznám. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že takáto služba dokáže pomôcť. Je však potrebné dodržať základné podmienky. Tými sú najmä pokrytie veľkej časti mesta a častá frekvencia spojov,” uzavrel Kaliňák.

Linky v meste:

Linka č. 1: Rodinná oblasť, rázcestie – Autobusová stanica – Lomnická ulica, Ortáše

Linka č. 2: Autobusová stanica – Sídlisko 1. mája – Vinice – Rodinná oblasť, rázcestie

Cestovné rok 2020:

základné cestovné: 0,50€

deti a študenti: 0,30€

starší ako 70 rokov: 0,20€

poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu: bezplatne

plánované cestovné rok 2021: 0€