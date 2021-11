Bájne bytosti obsadili synagógu v Lučenci: Poďte s drakmi do rozprávky!

Sprístupnili jedinečnú fantazijnú výstavu drakov a ich lovcov. Sú v životnej veľkosti a verne zobrazujú povrch tela i anatómiu týchto tvorov.

Autorom výstavy a samotných drakov je český výtvarník Aleš Drašnar (57). Ten vytváral kolekciu 24 mýtických bytostí štyri roky. V mesiacoch padajúceho lístia, keď sa púšťajú draky a šarkany, v historickej synagóge v centre Novohradu na tri mesiace ožívajú bájne stvorenia.

„Ľudia túžia nahliadnuť do tajomstiev života. Bolo to tak od začiatku a bude to tak až po koniec sveta. Predstaviteľmi dávnych období sú draky a ich chrabrí lovci. Mýtus o drakovi nie je len starým príbehom o zázrakoch a sláve. Je prítomný aj teraz okolo nás a práve sa tu tvorí,“ uviedla Andrea Moravčíková, vedúca mestského múzea.

Autorom obrovských bájnych bytostí je Aleš Drašnar, ktorý začal tvoriť strašidlá v roku 1995, ked sa mu v kancelárii na zámku v Náchode začali diať zvláštne javy. „Po priaznivom ohlase som začal s výrobou ďalších špecifických výstav. Od roku 2008 tvorím draky, ktoré sú celosvetovým fenoménom. Veľa som čerpal z kníh po rôznych archívoch. Za štyri roky som zmajstroval kompletnú kolekciu, ktorú tvorí 24 exponátov,“ prezradil Drašnar.

Tajomstvo draka

- Výroba: 40 dní - 4 mesiace

- Materiál: oceľová konštrukcia, polyuretán-koža - sú nehorľavé a dajú sa rozobrať