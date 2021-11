Trápne divadlo antirúškarov v Piešťanoch, zamestnanci potravín sú zúfalí: Bojíme sa bitky a nákazy, sliny im lietajú z úst!

Vrátili sa! Do piešťanského supermarketu vo štvrtok napochodovala banda antirúškarov, ktorá bránila ľuďom v nákupe a ohrozovala ich.

Musela zasiahnuť polícia, pričom došlo k potýčke a tri osoby zadržala. V nedeľu popoludní sa do rovnakého obchodu antirúškari vrátili. Štvorica sa tam opäť pohybovala bez rúšok a provokovala všetkých naokolo. Tentoraz však policajtov nenapadli. Muži zákona na včerajšie provokácie v Piešťanoch nereagovali, keďže ich nikto fyzicky nenapadol.

Vo štvrtok večer bola situácia vyhrotenejšia a boli nútení razantne zakročiť. Jeden policajt mal po zásahu vybitý zub, druhý rozbitú hlavu. Polícia vtedy zaistila troch mužov, pričom jedného v sobotu večer prepustila na slobodu. Dvaja, inak bývalí vojaci, sa však v nedeľu popoludní postavili pred sudcu v superrýchlom konaní. Aj to bol zrejme dôvod, prečo sa krátko pred pojednávaním do toho istého supermarketu nahrnula banda, ktorá nerešpektuje protipandemické nariadenia a má potrebu to demonštrovať aj za cenu ohrozenia všetkých naokolo.

Antivaxeri a antirúškari predviedli maximálne trápne divadlo, keď do obchodu nakráčali s tým, že si rúška nenasadia. „Nebudeme si dávať žiadne rúško. Covid je vymyslený,“ odriekali naučenú vetu. Potom si nakúpili pár drobností, na čo ich polícia vyzvala, aby predložili doklady. Len čo ich vytiahli, muži zákona im stroho oznámili, že budú riešení v blokovom konaní a oznámia ich na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

Boja sa chodiť do práce

Okrem kupujúcich sa primitívne konanie antirúškarov nepáči ani zamestnancom prevádzky. „Nevieme, čo máme čakať. Bojíme sa chodiť do roboty. Čakáme, kedy zase bude bitka alebo niečo od nich dostaneme, pretože im sliny lietajú z úst, keď z plných pľúc hulákajú,“ sťažujú sa zamestnanci obchodu. Aj pracovník SBS Pavol (52), inak chlap ako hora, hovorí o psychickom tlaku.

„Toto som nezažil a neviem, či sa dá v takom strese pracovať,“ povedal nám. Antirúškari napokon včera sklopili uši, pretože sa im nepodarilo nič vyprovokovať, a tak vyšli pred obchod, kde jeden cez druhého vykrikovali, ako je nebezpečné nosiť rúško. Následne sa presunuli pred piešťanský súd, kde sudca rozhodoval o väzobnom stíhaní dvoch štvrtkových agresorov, ktorí napadli policajtov. Rozhodnutie sudcu padlo až po uzávierke tohto vydania.