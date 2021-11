Po incidente v piešťanskom obchode sa rozpútalo ďalšie peklo: Lidl sa bojí o svojich zamestnancov!

Šialený incident, ktorý sa odohral v piešťanskom Lidli vo štvrtok má dohru. Skupina obyvateľov si odmietla v potravinách nasadiť respirátor, po útoku na policajta, museli muži zákona zasiahnuť.

Vo štvrtok došlo v piešťanskom Lidli k dráme, keď si skupina antirúškarov odmietla nasadiť respirátor v interiéri a zamestnanci si s nimi nevedeli dať rady. Zavolali preto políciu a tá spacifikovala niekoľko osôb. Tam to však neskončilo.

Antirúškari provokovali ešte viac, začali útočiť na policajtov, zverejňovať ich osobné údaje a ľudia sa začali agresívne správať aj voči zamestnancom Lidlu. Sieť potravín preto vydala vyhlásenie.

"Milé naše zamestnankyne a zamestnanci,

Ďakujeme, že od začiatku pandémie pomáhate zásobovať Slovákov potravinami. Stojíte v prvej línii. Vážime si vašu odvahu a nasadenie.

Osemnásť mesiacov trvajúci boj s koronavírusom je dlhý, únavný a náročný pre každého. Nikoho netešia preventívne opatrenia či obmedzenia, všetci by sme radi žili tak ako pred marcom 2020. Stále však platí, že túto situáciu zvládneme iba spoločne. To najcennejšie čo máme, je zdravie, prosíme chráňme si ho. Myslite prosím aj na vašich blízkych či na všetkých ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu. Dodržiavaním preventívnych opatrení chránite seba i ostatných. V posledných dňoch boli naše zamestnankyne a zamestnanci vystavení veľkému stresu iba za to, že dodržiavali štátne opatrenia. Museli čeliť urážkam a vyhrážkam za to, že si splnili svoju povinnosť, slušne požiadali ľudí, aby si prekryli horné dýchacie cesty a keď to odmietli, obrátili sa na políciu. Ak by konali inak, hrozila by nám vysoká pokuta. Nespravili nič zlé a napriek tomu im desiatky ľudí v predajniach a ešte oveľa viac v internetových diskusiách nadávali. Stojíme na strane našich zamestnancov a o to isté žiadame aj vás. Prosíme zachovajme si ľudskosť a nenechajme sa ovládať vášňami.

Ďakujeme,"píše Lidl na svojej facebookovej stránke.