Ján s rakovinou dostáva od štátu iba 36 €: Bez dobrých ľudí by sme boli stratení! Pomohol aj Nový Čas

Zvládať najťažšiu skúšku osudu je pre nich mimoriadne náročné. Manželia Ján (35) a Romana (23) z Kežmarku majú čo robiť, aby uživili svoje dve malé deti.

Osud sa s nimi nemazná. Ján trpí zákernou rakovinou, pre ktorú mu museli amputovať ruku. Pracovať nemôže, no napriek tomu dostáva od štátu len 36 eur. Životom skúšaná štvorčlenná rodina tak dokáže len veľmi ťažko vyžiť. Pomôcť sa rozhodol aj Nový Čas, ktorý rodine zaplatil nákup v supermarkete.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Romana (23) a Ján (35) vychovávaju Mathiaska (1,5) a Kiarku (6). Všetci túžia po tom, aby sa ich milovaný manžel a otecko uzdravil. Zákerná rakovina spojivového mäkkého tkaniva a nervov v predlaktí však Jánovi berie sily každý deň viac a viac. Keď mu pred dvoma rokmi zistili zákernú chorobu, nikto z nich ani len netušil, že to bude beh na dlhé trate. Lekári spočiatku ani len netušili, že ide o nádor. Najskôr ho liečili na krvnú zrazeninu, a až keď mu ruka úplne hnisala, operovali ho. Tam zistili, že ide o nádor v takom štádiu, že Jánovi neskôr zobrali celú ruku. „Na pľúcach má metastázy. Najväčším problémom je, že ich má hlavne okolo srdca. Nepomáhajú ani chemoterapie, tie najsilnejšie bral päťkrát týždenne sedem mesiacov,“ smutne si povzdychla Romana, ktorá napriek obrovskej snahe už nevládze.

Nemajú z čoho žiť

Situácia sa však zhoršuje, Ján je zo dňa na deň slabší. „Manžel je na opiátoch, keďže chemoterapiu mu nedávajú, a dvakrát mu dávali už transfúziu a horšie výsledky boli aj po nej,“ plače mladá žena s tým, že jej láska má veľký problém s driekovou chrbticou. „Má ju vykrivenú tak, že má veľké bolesti. Ľavú stranu pľúc má veľmi zasiahnutú a má obrovské problémy aj s dýchaním,“ smúti Romana, ktorá privíta akúkoľvek pomoc.

Nový Čas o rodine písal na začiatku septembra, keďže Ján dostáva od úradu práce len 36 eur. Vzhľadom na to, že pracoval v zahraničí, nemá všetky potrebné doklady na to, aby mohol dostávať invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Po uverejnení článku sa veci trochu pohli. „Poslali nám preddavok za rok, čo vyšlo sto eur na mesiac. Teraz zasa čakajú na to, aby prišli papiere, a následne nám to dorovnajú,“ hnevá sa Romana, ktorá už nevie, koľko musia čakať. Manželka je na materskej a rodina je bez pomoci dobrých ľudí úplne stratená. „Sme nesmierne vďační, že nám Nový Čas zakúpil potraviny, veľmi nám to pomôže aspoň na pár dní, ktoré nemusíme riešiť. Máme to teraz naozaj veľmi ťažké a neviem, ako to všetko zvládneme,“ povzdychla si Romana, ktorá si za 50 eur od Nového Času kúpila potraviny na víkend.

Rozpočet rodiny

Príjmy

Rodičovský príspevok + prídavky: 403 €

Príspevok na palivo do auta: 36 €

SPOLU: 439 €

Výdavky

Nájomné: 150 €

Cesty do nemocníc: 130 €

Lieky, obväzy, masti: 120 €

Potraviny: 200 €

SPOLU: 600 €

Rozdiel: -161 €

Čo obsahuje nákup za 50 €

- salámu, syry, jogurty, ovocie, vajíčka, minerálky, zeleninu, hydinu