Záchranári bijú na poplach, neuveriteľné, čo si od nich pacienti pýtajú: TOTO musí vedieť celé Slovensko

Záchranári zo sanitiek zaznamenali v poslednej dobe veľmi zvláštnu požiadavku od pacientov. Upozorňujú, že toto od nich nik žiadať nemôže.

Na facebookovej stránke Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby sa objavil príspevok, o ktorom by mali vedieť všetci. Ako záchranári tvrdia, pacienti od nich v poslednej dobe pýtajú lieky na predpis, výjazdová zdravotná služba však s touto požiadavkou nemá čo robiť.

"Na tiesňovej linke 155 sa nám množia prípady, kedy volajúci žiadajú, aby k nim prišli záchranári domov a predpísali im lieky. V niektorých prípadoch dokonca vopred nahlásia, o aký liek majú záujem a očakávajú, že im ho záchranári prinesú," píše sa na stránke Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.

Záchranári preto vysvetľujú, čo je ich úlohami a že predpisovanie liekov k nim nepatrí: "To však úlohou záchranky v žiadnom prípade nie je. Záchranári sú na to, aby pomohli pacientom v ohrození zdravia alebo života. Často v ťažkých podmienkach, strese a pod tlakom bojujú o záchranu ľudí. Sú to síce zdravotnícki profesionáli, ale lieky nepredpisujú. Lieky predpisuje všeobecný lekár alebo špecialista a to na základe zdravotného stavu pacienta." Záchranári zároveň dúfajú, že sa táto informácia dostane k širšiemu publiku.