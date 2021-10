Poslanec Kuffa sa obul do petície proti drancovaniu národných parkov: Toto mu odkazujú ochranári!

Slovenské ochranárske združenia bojujú petíciou s názvom Osloboďme národné parky za lepšiu ochranu nášho prírodného bohatstva.

Petíciu Osloboďme národné parky podpísalo už vyše 48-tisíc Slovákov, ktorých presvedčili alarmujúce štatistiky z našich národných parkov. Ako sa uvádza na stránke petície, v našich národných parkoch sa ťaží 2-krát viac dreva než mimo nich!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Len 20% územia slovenských národných parkov je prísne chránených, t.j. v najvyššom, 5. stupni ochrany. No dokonca aj v ňom sa dávajú výnimky na tažbu. V skutočnom národnom parku podľa medzinárodného štandardu Svetového zväzu pre ochranu prírody IUCN by malo byť z dlhodobého hľadiska prísne chránených 75% rozlohy národného parku. V tomto území by sa vôbec nemalo zasahovať, stavať ani poľovať," uvádza sa na stránke oslobodme.sk.

Poslanec Filip Kuffa na svojom facebooku zaútočil na petíciu za národné parky a spochybnil jej pravosť. "Udial sa PODVOD na petícii Osloboďme národné parky? ZDIEĽAJTE!!! Tento podvod na národných parkoch nemá obdobu. Čo petícia z dielne "ochrany" prírody, to podvod na občanoch. Petícia odštartovala a dosiahla ledva 30 tisíc podpisov a stagnovala. Potom presne za dva mesiace aj dva dni, od augusta do októbra 2021, pribudlo 6 522 elektronických podpisov. Proste úbohé a žalostné tempo, veľký prepadák. Za 11 dní zrazu pribudlo 9270 elektronických podpisov??? Koho chcú OKLAMAŤ elektronickí podvodníci?" Tvrdí Kuffa na svojom facebooku.

Reakcia ochranárov na seba nenechala dlho čakať. "Filipovi Kuffovi zjavne sedí v žalúdku, že proti drancovaniu národných parkov sa postavilo v poslednom čase takmer 50 000 ľudí. Tak - čo poviete, dáme 60 000?My zatiaľ spíšeme trestné oznámenie za ohováranie a ak si to pán poslanec so statusom nerozmyslí, radi ho dnes doručíme na príslušnú inštanciu," odpovedala na vyhlásenie poslanca iniciatíva My sme les.