Hrozivé video zachytáva zrážku cyklistu s jeleňom: Čo Slovákovi zachránilo život?

Video, ktoré koluje sociálnymi sieťami vyvoláva zimomriavky. Zachytáva zrážku cyklistu s jeleňom, muž unikol ťažším zraneniam len o vlások.

Len zázrakom sa nič vážnejšie nestalo. Peter, ktorý sa venuje terénnej adrenalínovej cyklistike uverejnil na facebooku video, ktoré slúži ako výstraha pre všetkých, ktorí sa venujú rovnakej vášni. Na niektoré situácie sa síce nedá pripraviť, no v každom prípade opatrnosť je vždy na mieste.

"Zrážka s jeleňom(pravý horný roh), resp. ukážkový príklad šťastia v nešťastí. V prvom rade som ho určite ja vyplašil, ale som mu vďačný, že tak vysoko vyskočil a "iba" mi kopol do prilby a tyčky na kameru. Mohlo to dopadnúť o dosť horšie. Darmo, my sme tam na návšteve," napísal pokorne Peter, ktorému zachránila život prilba a samotný jeleň, s poriadne vysokým výskokom.