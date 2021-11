Ochranári vypúšťali naspäť do prírody zachránené zvieratá: To, čo urobila labuť Klára, nikto nečakal!

Ochranári zo Záchrannej stanice pre zranené živočíchy Zázrivá vypúšťali späť do prírody zvieratá, ktorým poskytli starostlivosť. Jedno zvieratko sa však zachovalo nečakane.

Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá sa na svojom facebooku podelila o nevšedný zážitok. Zranené živočíchy, o ktoré sa ochranári postarajú, vypúšťajú späť do prírody, hneď, keď naberú dostatok síl.

Zatiaľ čo väčšina zvierat sa do svojho divokého domova vracia s nadšením, labuť Klára im narobila vrásky na čele. "Minulý týždeň sme vypustili viacero vyliečených pacientov. Všetko išlo krásne hladko, až kým neprišla na rad mladá labutia samička Klára zo Štiavnických vrchov," začali ochranári vykresľovať nevšedný zážitok.

"Táto sa rozhodla, že ani na štvrtý pokus od nás neodpláva a zakaždým sa z vody vybrala do strmého svahu smerom do lesa. Bolo to vcelku dosť vtipné, no v lese sme ju nechať nemohli, nakoľko jej tam hrozilo zvýšené nebezpečenstvo v podobe predátorov. Navyše Klára vôbec neodporovala pri manipulácii, čo teda labute zvyknú robiť veľmi intenzívne," porozprávali ochranári.

Ľudia zo záchrannej stanice sa preto rozhodli situáciu vyriešiť inak: "Nakoniec sme našu labuť vzali späť do stanice a rozhodli sme sa, že skúsime vytypovať inú vodnú plochu, kde sa jej bude možno viac páčiť."