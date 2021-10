Pobúrení diváci očkovacej lotérie: Dominike volali trikrát! Porušili štatút súťaže?

Blížime sa do finále. Už v sobotu odvysiela RTVS posledné kolo očkovacej lotérie Byť zdravý je výhra. Tú ohlásil minister financií Igor Matovič (48) v lete a odvtedy prostredníctvom nej rozdali milióny eur.

Lotéria však pravidelne vzbudzuje vášne zo strany divákov. Aj uplynulú sobotu vyžrebovali Dominiku z Klina, ktorej sa v priamom prenose nevedeli dvakrát dovolať. Napriek tomu napokon získala rozprávkových 100 000 €. Porušili v tomto prípade štatút súťaže?

Veľkú polemiku v očkovacej lotérii vzbudila hneď v prvom kole pani Zuzana zo Solivaru, ktorá mala vyhrať 400 000 €. Vďaka oneskorenému vysielaniu cez internetovú stránku RTVS však nevedela povedať heslo, a tak o peniaze prišla. Krátko nato sa v očkovacej lotérii robili veľké zmeny.

Najnovšie žrebovanie ukázalo, že zrejme aj po tejto skúsenosti už prevádzkovatelia očkovacej prémie pristupujú k súťažiacim mimoriadne benevolentne. V uplynulom televíznom presnose totiž o 100 000 € bojovala Dominika z Klina (okr. Námestovo), ktorú vyžreboval prvý sólista Baletu SND Andrej Szabo.

Prekvapenie v štúdiu

Moderátori následne ako vždy dali pokyn na to, aby jej zo štúdia volali. Na prvýkrát však mala obsadené. „Toto je tón, ktorý sme ne­chceli počuť. To znamená, že nás zrušila? Alebo mala obsadené?“ pýtala sa moderátorka Vera Wisterová. Jej kolega Marcel Forgáč dodal, že mohla mať zapnutý tzv. mód nerušiť.

„Zistíme, čo sa bude ďalej diať. Vyzerá to tak, že možno ešte jeden pokus. Alebo nejaké vyjadrenie ľudí, ktorí sú zodpovední za štatút,“ komentoval udalosti priamo v štúdiu Forgáč. Krátko nato po pokyne zo zákulisia skonštatoval, že podľa štatútu môžu volať ešte raz. „Akonáhle tam bude obsadzovací tón, tak to asi bude tak, že zakončíme večer dvoma stovkami tisíc,“ hádal Marcel, že už tretíkrát volať nebudú.

V štúdiu sa však opäť ozval obsadzovací tón, na čo Vera informovala divákov, že „práve sa deje rozhodovací proces v zákulisí“. Napriek tomu, že Marcel pred chvíľou avizoval, že už zrejme nebudú volať znova, tak notár a zástupca ministerstva financií rozhodli, že to vyskúšajú aj do tretice. „Čakáme na definitívu, či bude ešte jeden pokus smerom do Klinu, alebo to odpískame. Rozhodnutie je, že ideme volať do tretice Dominike na Oravu,“ dodal Forgáč.

Telefonát s babkou

Napokon to súťažiaca zdvihla v časovom limite 20 sekúnd a zo štúdia ako prvé putovala otázka, s kým rozprávala, keď sa jej nevedeli dovolať. Dominika najskôr tvrdila, že s nikým, no napokon sa priznala. „Prepáčte, babka mi volala,“ povedala súťažiaca, ktorá vedela povedať aj heslo a získala tak 101 000 €. Nový Čas sa zaujímal o to, prečo povolili opätovné vytáčanie jednej súťažiacej.

„Z miesta pomocnej réžie, na ktorom pôsobí zástupca MF SR, nebolo možné určiť, z akého dôvodu neprebehlo telefonické spojenie. Štatút v takýchto prípadoch umožňuje hovor zopakovať a vyhlasovateľ sa rozhodol využiť túto možnosť,“ vysvetlili z ministerstva financií. Štatút súťaže hovorí, že telefonovať môžu, ale nemusia, ak sa nedovolajú na prvýkrát.