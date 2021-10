Veriaci majú ťažké srdce na farára z Valaskej Belej: Sledujte, koľko si účtuje za pohreb!

Dedinčanom sa zdá, že kňazovi platia veľa! Farár Róbert Stenchlák z Valaskej Belej (okr. Prievidza) si má podľa jedného z veriacich, ktorý sa obrátil na Nový Čas, účtovať za pohreb až sto eur.

Tamojší farníci sú zhrození, tvrdia, že to nie je správne a je to priveľa. Biskupský úrad sa však kňaza zastáva. Samotný duchovný sa bráni, že ľudia mu peniaze dávajú dobrovoľne, pričom každý dostane príjmový doklad.

Do redakcie Nového Času prišiel mail, v ktorom jeden z veriacich vo Valaskej Belej vyjadruje svoje znepokojenie nad konaním ich kňaza. „Za pohreb účtuje neuveriteľných sto eur,“ píše čitateľ a vo svojich slovách dokonca pritvrdil.

„Často nemajú ľudia ani len na lieky, ale kňazovi musia zaplatiť za to, čo je jeho povinnosťou urobiť zdarma. Keďže je platený štátom, tak sa to dá považovať za korupciu a obohacovanie na úkor iných, za čo by mal niesť zodpovednosť ako každý iný štátny zamestnanec,“ dodáva obyvateľ obce, ktorý nám zaslal aj doklad o zaplatení pohrebu, vyúčtovaný miestnym kňazom. To, že si účtuje sto eur, potvrdili aj ďalší veriaci.

„Áno, je to pravda. Všetci to tu vieme, len nikto to nepovie nahlas,“ konštatovala Štefánia (68). Nový Čas oslovil aj samotného kňaza, ktorý je v obci už osem rokov a v platbách problém nevidí. „Od nikoho nič nepýtam, ľudia chcú a sami dajú, koľko dajú. Ja im vydám potvrdenie. Ja sa spýtam, či chcú dať, a to je všetko. Každý dostane príjmový doklad a všetko je v účtovníctve,“ povedal farár Róbert Stenchlák.

K veci sa vyjadril aj Biskupský úrad. „Nitrianske biskupstvo má za to, že kňaz vo Valaskej Belej koná v dobrej viere a v súlade so zaužívanými zvyklosťami a v ničom tým neporušuje ani ustanovenia Kódexu kánonického práva, ani platné právne predpisy,“ vyjadril sa hovorca Tibor Ujlacký.