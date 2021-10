Michael cestuje po svete s oslíkom už pol roka: V Piešťanoch nám prezradil, kam majú namierené!

Plní si svoj dávny sen. V Piešťanoch sa zastavil nemecký dobrodruh Michael Rinderle (59), ktorý putuje už pol roka so svojím verným druhom, oslíkom Vaillnatom.

Michael mal v pláne prejsť z Nemecka až do Číny. Keďže však oslík neprejde denne viac ako desať kilometrov, zmenili cieľ cesty a mieria do Iránu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Michael vždy plánoval prejsť svet a teraz sa rozhodol, že si ho aj splní. Aby nechodil sám, zaobstaral si pred dvoma rokmi z Francúzska oslíka a pripravoval ho na cestu. „Trošku som ho trénoval, staral som sa oň, kopýtka som mu dal do poriadku a zvykal si na jeho tvrdohlavosť,“ usmieva sa sympatický cestovateľ, ktorý časom zistil, ako na tvrdohlavca - „dobrá mrkva vždy všetko vyrieši“.

Michael na svoju dobrodružnú cestu vyrazil zo Schwarzwaldu v Južnom Nemecku. Kamkoľvek príde, spôsobí rozruch. Na cestovateľa s oslíkom sú prosto zvedaví všade. „Pôvodne sme spolu chceli ísť až do Číny. Plánovali sme prejsť 20-tisíc kilometrov. Na deň nám to vychádzalo 20 kilometrov, no tvrdohlavý oslík prejde len desať,“ vysvetľuje Michael, prečo zmenil trasu i cieľ cesty a teraz mieri do Iránu.

Vždy ho niekde prichýlia

Michael nám prezradil, že oslíkovi Vaillantovi veľmi prekáža cestná infraštruktúra. „Na komunikáciách sú úplne bezohľadní vodiči, ktorí ani len nepribrzdia, keď nás vidia. Musel som s ním prechádzať cez les alebo cez cyklochodníky. Vaillantovi na cestách prekážajú aj poklopy a muchy. Keď sa rozhodne, že nejde, tak ho prinútim mrkvou, to je jeho palivo. Keď na nás príde únava, ľahneme si, kde sa dá. Kamkoľvek však zavítame, pútame pozornosť,“ podotkol sympatický Nemec s tým, že na Slovensku sa mu veľmi páči.

Od nás pokračuje do Maďarska, Rumunska, Bulharska, Turecka, Gruzínska a Azerbajdžanu. Doteraz prešli spolu takmer dvetisíc kilometrov a putujú takto už pol roka. Ďaších približne 2,5 roka ich ešte len čaká. „Oslík vydrží chlad, ale prekáža mu sneh, preto dúfam, že dovtedy budeme už v teple,“ dodal na záver cestovateľ.