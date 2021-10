Bolestivá strata v rodine zabávača a moderátora Michala Hudáka: Smrť milovaného otca!

Nečakaný a smutný odchod. Pre moderátora a zabávača Michala Hudáka (52), ktorý je hviezdou jojkárskeho Inkognita, sú uplynulé dni náročné a plné sĺz.

Z jeho života totižto odišiel významný muž, ktorému vďačí za veľa. Novému Času Hudák potvrdil, že jeho milovaný otecko sa na všetkých pozerá už len zhora. Michalov otec zomrel a na zemi zanechal roztrieštené srdcia a nenahraditeľné spomienky.

Hudák prežíva tie najťažšie chvíle v živote, keďže prišiel o svojho drahého otecka. So stratou blízkej osoby sa človek vyrovnáva len ťažko a slzy po lícach sa kotúľajú deň za dňom. Hudák je známy najmä svojím humorom a vždy dobrou náladou, no do jeho života prišla chvíľa, keď nie je čas sa usmievať.

Jeho milovaný otecko, žiaľ, zomrel. „Áno, bohužiaľ, je to pravda,“ potvrdil moderátor Novému Času informáciu o strate svojej najbližšej osoby. Slovami sa nedá opísať, aké ťažké chvíle Hudák prežíva. O celej situácii nedokáže vôbec hovoriť a ani nám sa v SMS správe nezmohol na žiadne ďalšie slová. V takejto chvíli je to však pochopiteľné, keďže si človek často smútok musí prežiť hlboko vo svojom vnútri.

Moderátor sa s bolestivou stratou musí vysporiadať, no zaiste mu je teraz veľkou oporou jeho milovaná rodina. Z prvého manželstva má Michal dve väčšie deti Šimona a Evičku, ktoré stoja pri ňom. Najbližšie mu však určite je partnerka Denisa, s ktorou má osemročného synčeka Huga. Práve mladší synček môže byť akousi náplasťou na boľavé rany, keďže je vo veku, keď je určite poriadne živé striebro a Michalovi každý deň vyčarí úsmev na tvári.

Podpora od Čekovského

Akoby len úplnou náhodou, pred pár dňami aj Hudákovho dobrého kamaráta, kolegu z Inkognita Mariána Čekovského postihol podobný osud. Umelca tiež navždy opustil jeho starostlivý otčim Pavol Mocák († 59).

„Obaja sme zistili, aké dobré je mať pri sebe blízkych ľudí a že všetko zvládame spoločne. Keď som prišiel o otca, cítil som, že to Michal prežíva so mnou a rovnako to prežívam aj ja s ním. S jeho otcom sme sa poznali. Niekoľkokrát sme boli hrať v domove seniorov, kde bol. Bol to veľmi čiperný človek vo výbornej forme. Ak toto má byť znamenie, tak je to dôvod navyše, aby sme ešte pevnejšie držali spolu,“ povedal Marián Novému Času. Hoci Čekovský aj Hudák stratili dôležitých mužov vo svojich životoch, v ich spomienkach a najmä srdciach zostanú naveky.