Záhada kamier z trnavského štadióna: Sú záznamy kompletné?

Záhada so záznamom? Policajní vyšetrovatelia okamžite po brutálnom derby Trnava - Slovan požiadali na štadióne o kamerové záznamy.

„Dostali odpoveď, že tam boli nejaké technické pro­b­­lémy, padol softvér a je otázne, či budú záznamy kompletné,“ prezradil Novému Času dobre informovaný zdroj. Kamerové záznamy potrebuje polícia na identifikovanie grázlov, ktorí sa na štadióne bili hlava-hlava. V prípade ich nekompletnosti by tak boli odkázaní na fotografie a zábery z priameho televízneho prenosu!

„Prebieha vyšetrovanie, nemôžem do toho zasahovať. Myslím však, že je všetko v poriadku,“ povedal pre Nový Čas športovo-technický riaditeľ City Arény Branislav Kriška a pokračoval: „Ako prevádzkovateľ sme dali súhlas, odber si urobila polícia. Neviem, že by bola nejaká porucha. Organizátor podujatia dostal od nás povel. O tom, že by padol systém, neviem. Viem, že po zápase tam boli dvaja príslušníci z okresu. O záznamy žiadali oficiálnou cestou cez bezpečnostného manažéra. Ja som dal súhlas, ale aktualizáciu som nemal. Z okresu nemám žiadne info, že by tam bola nejaká porucha.“

Polícia pre Nový Čas potvrdila, že spracúva záznamy. „Polícia naďalej spracováva a vyhodnocuje kamerové záznamy, z ktorých postupne stotožňujeme konkrétne osoby zodpovedné za protiprávne konanie. Informáciu o nefunkčnom kamerovom systéme nemáme zo strany usporiadateľa potvrdenú. S otázkami sa obráťte na usporiadateľa,“ uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Mária Linkešová.