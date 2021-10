Sučka z karanténnej stanice v Novej Bani zvíťazila nad osudom: Hluchoslepá Pearl sa stala záchranárkou

Border kólii Pearl (1) sa podarila neuveriteľná vec! Koncom roku 2020 sa dostali do karanténnej stanice v Novej Bani (okr. Žarnovica) dve dvojmesačné chlpaté sestričky.

Biele guľôčky s menami Porcelaine a Pearl však boli hluché a slepé. Napriek tomu si šteniatka našli nových majiteľov v Nemecku. Žiaľ, Porcelaine uhynula, avšak Pearl sa podarilo zvíťaziť nad neprajným osudom. Stala sa záchranárskym psíkom a bude hľadať ľudí!

Sučky prišli na svet s genetickým ochorením double merle, ktoré vzniká tak, že majitelia v snahe o zaujímavé sfarbenia krížia aj jedince s merle génom, pritom je všeobecne známe, že takýmto nevhodným krížením vznikajú choré a nevyvinuté šteniatka. Práve pri border kólii ide o častú chybu. „Toto nebol tento prípad. Nám ich priniesli ich majitelia, lebo by sa o ne nedokázali postarať. Nešlo o množiteľov. Skôr o nezodpovedný prístup,“ uviedla Martina (26) z karanténnej stanice v Novej Bani.

Majitelia dali sučky sterilizovať, no napokon sa ich vzdali a odviezli ich do stanice. Odtiaľ sa Porcelaine a Pearl postupne dostali do dobrých rúk do Nemecka. „Sučky išli do skúsenej dočasnej opatery a neskôr našli nové domovy v Nemecku. Porcelaine si domov dlho neužila, prejavila sa u nej silná epilepsia, ktorá ju nakoniec pripravila o život. Pearl sa darí skvele. Je milovaným členom rodiny a aktuálne už zložila záchranárske skúšky a bude môcť hľadať stratené osoby,“ uzavrela s úsmevom Martina.

Aké genetické mutácie postihli Pearl

Merle

- Merle spôsobuje, aký vzor bude mať srsť psa. Môže ovplyvniť všetky farby srsti. Gén merle vytvára škvrny v srsti a aj to, či bude mať modré alebo nesúmerne sfarbené oči.

Double merle

- Double merle je jedinec narodený zo spojenia dvoch merle jedincov. Double merle zvieratá často postihujú ťažké dedičné defekty - slepota, hluchota či slabý imunitný systém. Postihnuté nie sú vždy všetky jedince z vrhu, ale väčšina z nich. Typická je prevaha bielej farby. Ide o zakázané kríženie.