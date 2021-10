Ochranári z celej Európy bijú na poplach kvôli ohrozeným vtákom, jedno však poteší: Dobrá správa zo Záhoria!

Ornitológovia z celej Európy bijú na poplach, na pokraji vyhynutia je pätina vtáčích druhov. Túto hrôzostrašnú správu však aspoň sčasti prekryla jedna dobrá novinka zo Záhoria.

Zlú správu vystriedala dobrá. Ochranári najskôr informovali, že na Červenom zozname vtákov 2021 je až jedna pätina druhov z Európy, ktorým hrozí vyhynutie. Tretine druhov sa zase rapídne znížila populácia. Informovala o tom enviromentálna organizácia Bird Life Slovensko.

Zo Záhoria však prišli ornitológia s jednou veľmi príjemnou novinkou. "Haja červená patrí na Slovensku medzi najvzácnejšie a najohrozenejšie

druhy dravcov. Dobrou správou je, že v posledných rokoch jej populácia

rastie. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku vyhodnotili údaje zozbierané počas tohtoročnej hniezdnej sezóny a výsledok ich

príjemne prekvapil," povedal Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Tento ikonický dravec pripomína šarkana. Vo vzduchu ho najčastejšie spoznáme podľa vykrojeného chvosta v tvare písmena V. Prvé údaje o hniezdení haje červenej na Slovensku pochádzajú zo 70-tych rokov dvadsiateho storočia. V súčasnosti je hlavná časť hniezdnej populácie na našom území sústredená do oblasti Záhoria. Oveľa menšia časť populácie hniezdi na východe Slovenska a veľmi vzácne zahniezdi aj v iných častiach krajiny,“ uvádza Boris Maderič z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Na Slovensku sa pri hajách často stretávame s úmyselnými otravami. Páchatelia, v snahe usmrtiť predátorov, vykladajú do voľnej prírody otrávené návnady. Okrem dravcov sú častými obeťami otráv aj líšky. Čo si páchatelia častokrát neuvedomujú je, že otrávené návnady sú rovnako nebezpečné aj pre venčiacich sa psov, či pre ľudí a hlavne deti, ktoré by s nimi počas prechádzky prišli do kontaktu. Navyše ide o trestný čin, za ktorý hrozí väzenie,“ dopĺňa Maderič.

Ako ďalej Maderič povedal, tento rok našla organizácia 7 uhynutých haj, z toho až v štyroch prípadoch sa potvrdila úmyselná otrava. Napriek tomu však ornitológovia majú dôvod na radosť. „Hniezdna populácia haje červenej na Slovensku v posledných rokoch rastie. Historicky, odkedy sa venujeme jej systematickému monitoringu, sme tento rok zaznamenali najvyšší počet hniezdiacich párov. Ich počet sa za posledné tri roky takmer zdvojnásobil na 33, z toho až 32 párov bolo na Záhorí. Na celom Slovensku sme zaznamenali spolu 43 mláďat. Netreba však zabúdať, že populácia haje u nás je stále veľmi zraniteľná a zbytočná smrť aj pár jedincov môže mať veľmi negatívne dôsledky na jej vývoj v ďalších rokoch,“ uzatvára Ján Svetlík z tímu LIFE Eurokite.