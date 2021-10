Kováčovi Jarovi sa podaril nevídaný kúsok: Úžasné, čo stvoril zo starých áut! Ten vyzerá ako ozajstný

Šikovní Humenčania na čele s kováčom Jarom (42) postavili obrovského, takmer päť metrov vysokého Transformera výlučne z použitých autosúčiastok.

Rozobrali tri staré autá a použili z nich všetko, čo sa dalo. S jeho zhotovením sa trápili dlhých osem týždňov, no výsledok je úchvatný. Hlavným staviteľom bol Jaro Sabol (42), no ruku k dielu priložili aj manželka Klaudia (47), dcéra Lara (21) a kamaráti. Umelci z východu už zo štrotu zostrojili napríklad Terminátora alebo auto ako z filmu Mad Max, no Transformer je už úplne iná káva.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Váži 1 830 kg a meria 450 cm. V najširšom mieste má 230 cm,“ prezradil nadaný kováč Jaro. Najzložitejšie bolo zháňanie vhodných súčiastok. „Je ich až 380. Rozobrali sme tri staré autá. Použili sme takmer všetko, od kolies cez ozubené kolesá až po nádrže,“ vysvetlil muž, ktorý si svoje výtvory ešte pred ich výrobou nekreslí, ale ich podobu má premyslenú v hlave.

„Keď už mám súčiastky, presne viem, ako ich poskladám,“ spresnil Jaro. Jeho dielo je vystavené vo firme obchodujúcej s hutným materiálom. Priviezli ho tam v dvoch častiach a Transformera poskladali do výslednej podoby až na mieste. Jaro však už teraz pripravuje ďalšie, až 15 m vysoké prekvapenie. Máme sa na čo tešiť!

Transformer