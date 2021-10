Rodina z Hlohovca s chorou dcérou už nevie ako ďalej: Boj s mestom o kanalizáciu!

Už nevedia ako ďalej! Rodina z Hlohovca bojuje už niekoľko mesiacov o kanalizáciu. Manželia Iveta (50) a Andrej (52) vychovávajú zdravotne ťažko postihnutú dospelú dcéru.

Všetci traja potrebujú práve v týchto ťažkých covidových časoch fungovať ako normálna rodina. Napriek tomu sa im však nedarí s mestom dohodnúť na tom, aby im bola urobená kanalizačná sieť. Rodina musí kanalizáciu teraz viesť cez susedov, čo sa im však nepáči. Pokiaľ kanalizáciu susedia odpoja, rodina bude mať na dvore katastrofu. Mesto však tvrdí niečo iné.

Už štyri mesiace Iveta s Andrejom vybavujú s mestom Hlohovec kanalizáciu. „Doteraz sme do toho dali viac ako 4-tisíc eur. Ešte raz toľko do toho musíme investovať. My s tým nemáme problém, sme ochotní si úplne všetko zaplatiť, máme na to posledné úspory, ktoré sme ochotní dať do vody. Chceme žiť ako normálna rodina,“ vraví Iveta.

Manželia majú dom so spoločným dvorom. Problémy nastali s bývalým majiteľom, ktorý, žiaľ, zomrel. „Tu sú tri parcely. Jedna je naša a tá ďalšia je toho pána, čo tu zomrel. My sme to vtedy nejako nezisťovali. Áno, je to naša chyba a chceme to riešiť,“ vraví s tým, že ďalšiu parcelu kúpili noví majitelia a tam nastal problém. „Tak sme sa rozhodli, že si teda kanalizáciu urobíme na svojom pozemku. Teraz nám ide kanalizácia cez susedov pozemok, čo je veľký problém. Keď sa rozhodnú šachtu, ktorá ide od nás zatvoriť, tak my budeme mať všade haváriu,“ hnevá sa Andrej.

Ako vraví, na pripojenie majú pripravené všetko. „Bol tu šéf vodárov, povedal, že to nie je problém, behom dvoch dní by nám to urobili a sme na mestskú kanalizáciu pripojení. Mesto nám to však nechce urobiť preto, lebo kúsok pozemku nemáme vo vlastníctve. My sme ochotní sa s deťmi zosnulého pána dohodnúť,“ hovoria manželia, ktorí sa boja, čo bude v mrazoch. K situácii sa vyjadrilo aj mesto, ktoré však tvrdí niečo iné.

„Všetky stanoviská na osadenie vodovodnej šachty rodine boli riadne vydané, vodárenská spoločnosť zrealizovala prepojenie novovybudovanej prípojky na mestskú vodovodnú sieť. O pripojenie na kanalizačnú sieť do dnešného dňa však rodina nepožiadala napriek tomu, že ju pracovníci úradu na to od leta upozorňovali. Ak tak urobí, mesto Hlohovec je pripravené vydať potrebné rozhodnutia v zmysle zákona a vyjsť jej maximálne v ústrety aj z hľadiska časových lehôt,“ vraví Zuzana Hrinková Siebenstichová, referentka pre komunikáciu. „S tým, že mesto potrebuje žiadosť na kanalizačnú sieť za nami prišli minulý týždeň vo štvrtok. V piatok sme na úrad išli a poslali nás preč, že nám to zamietajú,"dodáva Iveta.