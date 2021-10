Škola v Novom Meste nad Váhom trhla slovenský rekord: Behali 24 hodín a ešte viac vás prekvapí, kto sa zapojil!

Zapísali sa do Slovenskej knihy rekordov. Základná škola Tematínska v Novom Meste nad Váhom absolvovala 24-hodinový beh, kde sa zapojila úplne celá škola.

Výnimkou neboli ani pedagógovia a raritou bola aj samotná rehoľná sestra, ktorá s úsmevom a hrdo zabehla celých dvesto metrov.

Zorganizovať 24-hodinový beh nebolo podľa riaditeľa náročné. „Keďže máme v škole žiakov, ktorí majú radi šport, a október je mesiac úcty k starším, tak som chcel spojiť príjemné s užitočným. Rozhodol som sa, že deti namiesto učenia sa budú behať,“ usmieva sa riaditeľ školy Michal Hnát. Začali tými najmenšími, ktorí si to plnými dúškami užívali a na nočné behanie nechali tých najlepších.

Výnimku nemali ani učitelia a pridala sa aj samotná rehoľná sestra. „Keď všetci, tak všetci bez výnimky. Naša sestrička Vieroslava učí u nás v škole náboženstvo a som veľmi rád, že nepovedala nie. Odbehla celé jedno kolo a za to jej patrí vďaka,“ usmial sa Hnát. Beh, ktorý trval 24 hodín, zabehli aj rodičia, futbalisti, volejbalisti, tenisti, basketbalisti, boxeristi a dokonca aj folklórny súbor Čakanka. Do rekordu sa zapojilo 615 bežcov a dovedna odbehli takmer tisícku kilometrov. „Môžem potvrdiť, že škole bol rekord zapísaný a pre túto školu to je už šiesty zapísaný rekord,“ povedal Igor Svitok zo Slovenskej knihy rekordov. Riaditeľ školy tiež štartovné, ktoré vyzbierali, venuje seniorom do Nového Mesta nad Váhom.