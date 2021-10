K šialeným hoaxom na internete pribudli výmysly o medveďoch: To je choré, čo západniari začali šíriť! Ochranári reagujú

Neuveriteľné, čo za nezmysly si niektorí Slováci dokážu vymyslieť a šíriť ich ako overenú pravdu. Na západnom Slovensku v Malých Karpatoch už niekoľko týždňov straší medveď, alebo skôr vymyslený medveď.

Akoby nestačili hoaxy o očkovaní, chemtrails, či čipkovaní obyvateľstva, Šíritelia nezmyslov na internete si tentokrát vzali na mušku najväčšiu šelmu žijúcu na Slovensku a to medveďa hnedého.

Už pred časom sme priniesli článok o správach, ktoré tvrdia, že v Malých Karpatoch v blízkosti mesta Pezinok by sa mal pohybovať medveď. Tvrdili to turisti, ktorí ho v horách mali zaručene vidieť. Po tom, čo sme kontaktovali Štátnu ochranu prírody, však došlo k zvratu. Ochranári totiž situáciu preverili a žiadneho medveďa ani stopy, ktoré by nasvedčovali jeho výskytu na tomto území, neevidujú.

Tam to však zďaleka neskončilo a západniari zašli tentokrát poriadne ďaleko. Na internete mali šíriť informáciu, že medveď bol v Malých Karpatoch nasadený práve Štátnou ochranou prírody. A dokonca malo ísť o problémového medveďa, s ktorým si nevedeli dať rady vo Vysokých Tatrách.

Štátna ochrana prírody sa rozhodla vyjsť s pravdou von. "K presúvaniu medveďov v rámci Slovenska v žiadnom prípade nedochádza. Okrem medializovaného presunu medvedice v rámci Správy Tatranského národného parku, Zásahový tím pre medveďa hnedého nepristúpil k žiadnemu inému presunu. V prípade takéhoto tvrdenia sa jedná jednoznačne o hoax a fámu," potvrdila Štátna ochrana prírody.

"Zachytili sme množstvo fotografií, videí a informácií o škodách na majetku, ktoré sa nezakladali na pravdivých informáciách. Upozorňujeme na existenciu rôznych dezinformačných skupín na sociálnych sieťach, ktorých cieľom je nepravdivo vykresľovať tohto živočícha. Pôvod fotografií či videí pochádzal často zo zahraničia a išlo o účelovú manipuláciu verejnej mienky," vyjadrila sa Štátna ochrana prírody, ktorá by za nezmyslami o medveďoch, ktoré opantali Slovákov, rada urobila bodku.