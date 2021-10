Robert sa nedal zaočkovať, takmer zomrel na covid! Hrozivá spoveď o tom, aké muky prežíval

Nezaočkoval sa a napokon to ľutoval! Robert (36) z Bratislavy váhal s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19 tak dlho, až skončil s kyslíkovou maskou na posteli.

Keby sa podľa jeho vlastných slov riadil len odporúčaním svojho obvodného lekára, možno by už nebol medzi živými. Po strašných skúsenostiach konštatuje, že keby vedel, ako dopadne, zaplatil by aj 10 000 € za vakcínu, ak by bolo treba.

Bratislavčan Robert (36) nebol typickým antivaxerom, nechodil na protesty proti očkovaniu, ani nešíril „alternatívne pravdy“ na internete. V prvej vlne dokonca dodržiaval všetky epidemiologické opatrenia. „Nedá sa povedať, že by som chorobu podceňoval. Keď však čísla začali klesať a mnohí ľudia už boli zaočkovaní, povedal som si, že ak sa aj nakazím, pomôžu mi lieky, napríklad Ivermectin a Isoprinosine,“ vysvetľuje svoj postoj Robert.

V ňom ho podľa jeho slov utvrdzovali aj niektorí lekári, ktorí mu odporučili, aby sa nedal zaočkovať. Preto postupom času prestal veriť tomu, že COVID-19 môže byť až taká vážna choroba. Myslel si, že riziko ťažšieho priebehu majú iba starší ľudia, obézni či cukrovkári. Ako aktívny športovec si bol istý, že sa mu nemôže nič stať. To, čo sa udialo na konci augusta tohto roka, ho však tvrdým spôsobom vyviedlo z omylu.