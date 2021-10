Z Košíc bude mesto budúcnosti: Veľká energetická zmena ich čaká v roku 2026!

Ambíciou Teplárne Košice (TEKO) je začať dodávať do mesta Košice geotermálne teplo v roku 2026.

Ambíciou Teplárne Košice (TEKO) je začať dodávať do mesta Košice geotermálne teplo v roku 2026. Realizácia projektu s využitím geotermálnych vrtov pri Ďurkove je však podmienená získaním nenávratných finančných zdrojov. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti TEKO Milan Habán.

„Sme presvedčení, že projekt Geoterm pre Košice je reálny a realizovateľný. Je úzko previazaný so strategickým rozhodnutím ukončenia uhoľnej prevádzky v Košiciach a v tomto kontexte projektu pripisujeme veľký význam. Našou ambíciou je začať dodávať prvé geotermálne, a teda bezemisné, teplo v roku 2026,“ konštatoval Habán. Geotermálna zóna ležiaca neďaleko krajského mesta v oblasti Ďurkova je jedna z najlepších na Slovensku. Tri prieskumné vrty tam vyhĺbili ešte v rokoch 1998 a 1999. Teplota vody v hĺbke okolo 3000 metrov dosahuje na ústí vrtov 135 stupňov Celzia. Dosiaľ však tento zdroj ostal nevyužitý.

Držiteľom prieskumného územia a vlastníkom geotermálnych vrtov je Geoterm Košice. Habán potvrdil, že TEKO má s touto spoločnosťou podpísaný dokument definujúci kľúčové míľniky a technické parametre projektu. „Od ambície k realizácii sme nikdy neboli bližšie. Chcem však zdôrazniť, že napriek nášmu odhodlaniu a veľkej podpore ministerstva hospodárstva a košickej samosprávy bude realizácia podmienená získaním nenávratných finančných zdrojov. V momente uzavretia otázky financovania chceme byť pripravení na realizáciu,“ uviedol generálny riaditeľ.

Najväčším akcionárom Geotermu Košice s podielom takmer 96 % je SPP Infrastructure, ktorú vlastní štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a energetická skupina EPH. „Skutočne rátame s tým, že prvé geotermálne teplo do Košíc by malo dôjsť v roku 2026. Samozrejme, by sme boli radi, ak by tento dátum mohol byť aj skôr. Geoterm Košice ráta s tým, že do tej doby vyvŕta ďalšie tri hĺbkové vrty v lokalite Ďurkov,“ uviedol pre TASR poradca Predstavenstva SPP Infrastructure Gabriel Beer. Samotné TEKO aktuálne študuje detaily pôvodných projektov na vybudovanie zhruba 20 kilometrov dlhého teplovodu od výmenníkovej stanice pri geotermálnych vrtoch. „Zástupcovia Geotermu Košice zároveň začali rokovanie o podpore financovania z európskych fondov. Špeciálna snaha je získať podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý by mal pomôcť ekologicky zaťaženým regiónom s prechodom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu,“ dodal Beer. Investícia si vyžiada desiatky miliónov eur.

Využiteľné množstvo geotermálnej energie v lokalite Ďurkov predstavuje podľa Geotermu Košice maximálny tepelný výkon 35 MWt. Funkčnosť týchto podzemných kolektorov je v súčasnosti odhadovaná minimálne na 40 rokov. V prípade potreby vyššej spotreby tepla v meste by tepláreň pridala energiu prostredníctvom svojich agregátov na zemny plyn.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR deklaruje, že má záujem o čo najväčšie využívanie geotermálnej energie a hľadá možnosti podpory košického projektu z fondov EÚ. Projekt podporuje aj primátor Košíc Jaroslav Polaček s tým, že hlavnou výhodou pre obyvateľov by bolo ekologickejšie teplo. "Zároveň by v blízkosti mohli vzniknúť prevádzky ďalších firiem napojených na tento zdroj tepla a vznikli by tak nové pracovné miesta," uviedol v minulosti.