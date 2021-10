Obec má dvojnásobok drevnej hmoty, no pozriete na ich lesy a nepochopíte: Ako to robia?

Nemyslia na bohatstvo, ale na budúcnosť! Obec Veľký Folkmar (okr. Gelnica) by si z vyťaženého dreva vedela dobre naplniť kasu.

Namiesto toho však zvolila ekologickú a rozumnú cestu. K stromom sa tam správajú šetrne a vďaka modernému hospodáreniu neničia prírodu, tešia sa dvojnásobne väčšiemu prírastku drevnej hmoty oproti klasickej ťažbe a pritom im nezostanú ani prázdne vrecká. V čom spočíva ich hospodárenie? Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Riaditeľ miestnych lesov Peter Gaľo to vysvetlil jednoducho. „Návštevník si nevšimne skoro žiaden zásah do lesa, a to aj dva-tri roky po ťažbe. Nájde síce nejaké pne, ale nepôsobí to ako mesačná krajina. Nikdy sa totiž neporuší kontinuita porastu.“ Vo Veľkom Folkmari takto hospodária ako jedni z prvých na Slovensku a veľmi si to pochvaľujú.

„Nielen kalamity, ale aj klimatické zmeny si žiadajú iný prístup, aby sme zbytočne neodkrývali lesnú pôdu a nezničili drobné organizmy, ktoré majú obrovský význam pre rastlinstvo,“ pokračoval riaditeľ a zdôraznil, že sa pri ťažbe dreva snažia ponechať materský porast drevín a od pilčíkov vyžadujú šetrnejší prístup. Hoci je to drahšie ako pri bežnej ťažbe, musia dbať na to, aby v lese nevznikli holiny a nepoškodili aj vedľajší porast.

„Pri práci využívajú správny smer tzv. stínky stromu. Stromy pri tom aj rozrežú, čo je časovo náročnejšie. Pilčíci využívajú kone a tiež hydraulické kliny. Celkovo hospodárime na výmere 1 075 hektárov a v súčasnosti máme zásobu asi 336-tisíc kubíkov dreva. Hlavne bukového, ale aj iné listnáče - hraby, jasene, bresty, javory, lipy a najmä jedle,“ dodal Gaľo.

Starosta Milan Grega pripomenul, že obec má aj vlastný vodovod. „Keby sme všetko vyrúbali, prišli by sme o vodu a bez nej sa žiť nedá. Naše lesy sa sadili po roku 1910, nemôžeme ich vyrúbať a myslieť len na peniaze. Máme vzácny les a budeme ho mať aj naďalej,“ dodal starosta.