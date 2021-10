Obec Buzitka má len 500 obyvateľov, pýši sa unikátom: Deti si užívajú ihrisko, aké široko-ďaleko nenájdete!

Dopravné ihrisko, ktoré nemá široko ďaleko páru, má malá dedinka. V Buzitke (okr. Lučenec), ktorá má len 500 obyvateľov, pred pár dňami otvorili detské dopravné ihrisko.

Ihrisko je jediné svojho druhu v širokom okolí. Na ploche 750 m2 sa nachádza 55 značiek a škôlkári, či školáci majú k dispozícii odrážadlá, kolobežky a autíčka s prilbami a vestami.

V okresnom meste Lučenec nefunguje pôvodné dopravné ihrisko už 30 rokov. Podobne na tom sú aj Rimavská Sobota, Poltár, či Detva. Vedenie malej dedinky Buzitka tak po nápade s obecnou jedálňou prišlo s ďalším a to vybudovať poriadne detské dopravné ihrisko, aby sa mohli škôlkári, ale aj školáci naučiť pravidlá cestnej premávky a zároveň ich pretaviť aj v praxi. „Toto dopravné ihrisko je jedinečné a rovnaké nenájdete v širokom okolí. Má 350 metrov dĺžku, asfaltová plocha tvorí 750 m2 a nachádza sa na ňom 55 dopravných značiek. Súčasťou je aj kruhový objazd a rôzne križovatky, či jednosmerky,“ vysvetlil starosta Buzitky Miroslav Malatinec.

Pre deti zo základných a materských škôl sú k dispozícii odrážadlá, kolobežky, či autíčka. „Drobce tu majú celý deň čo robiť, pretože v areáli sa nachádza aj multifunkčné a futbalové ihrisko a preliezky. Zároveň pre deti ponúkame aj stravu z našej obecnej jedálne a vieme pre ne zabezpečiť aj odvoz,“ doplnil starosta. Vybudovanie dopravného ihriska trvalo dva roky a obec naň získala od Úradu vlády 20-tisíc eur a ministerstva financií 15-tisíc. Zvyšok financovala samospráva s tým, že celkové náklady boli 60-tisíc eur. „Snažíme sa, aby deti získali aspoň základy pravidiel cestnej premávky. Keď to potom zabráni úrazu, či dokonca pomôže v záchrane života, stálo všetko naše úsilie ohľadom dopravného ihriska za to,“ zakončil Malatinec. Čoskoro plánujú aj zaškoliť učiteľky, aby mali deti aj teóriu a po absolvovaní získali certifikát.

Ako sa deťom páči nové dopravné ihrisko?

Alex (9), tretiak

„Ihrisko je veľmi dobré, páčia sa mi tu kolobežky. Naučil som sa aj niektoré dopravné značky, ako je prechod pre chodcov, či pozor zákruta.“

Simonka (10), štvrtáčka

„Na tomto dopravnom ihrisku sa mi páči úplne všetko. Poznám už aj niektoré dopravné značky a veľmi rada sa tu kolobežkujem.“

Sebinko (6), prváčik

„Páči sa mi, že sa tu môžem vyblázniť na autíčku a nemusím sa báť, že ma zrazí auto, alebo motorka, lebo sem prísť nemôžu.“

Sofinka (7), druháčka

„Na dopravnom ihrisku je to pekné, no ja mám najradšej to, že sú tu kolotoče a hojdačky. Najradšej sa vozím na autíčku. Dúfam, že sa čoskoro naučím aj dopravné značky.“

Vaneska (8), tretiačka

„Toto dopravné ihrisko je výborné. Najviac ma zaujali dopravné značky, poznám už stopku a prechod pre chodcov.“