Šikovné ruky stolára Jána z Uliča: Nádhera, do čoho sa pustil po autách z dreva!

Taký šikovný majster sa len tak ľahko nevidí! Ján Hančin (71) z Uliča (okr. Snina) s drevom doslova čaruje.

Zmajstroval z neho už tri automobily, pri nich sa však nezastavil. Pred necelým rokom sa pustil do výroby nádherných drevených historických bicyklov. Koľko mu trvá spraviť jeden a prečo ich nechce predať?

Vyučený stolár si ani na dôchodku nevie predstaviť, že by sedel so založenými rukami. „Uvažoval som, čo by som mohol vytvoriť po autách, a napadlo mi, že pred časom tu bola cyklojazda a jeden z účastníkov sa viezol na nádhernom drevenom velocipéde. Tak som si povedal, že taký tiež skúsim zhotoviť,“ vysvetlil hrdý Rusín Ján (71). Na výrobu nemal žiaden návod, pustil sa do nej intuitívne . „Prvý bicykel , práve velocipéd, som zhotovil vlani v decembri z hlavy, odoka. Niekedy metódou pokus - omyl. Ale podaril sa skvele. Bol som spokojný, takže som sa pustil do ďalších,“ vysvetľuje nadšene.

Nepredá ich

Výroba jedného bicykla mu trvá približne mesiac. „Používam pritom mnoho druhov dreva – dub, buk, jaseň, slivku či mahagón. Všetky vozidlá sú funkčné,“ prezradil Hančin, ktorý následne vyrobil prvý bicykel na svete, tak ako si ho predstavuje on. „Neexistuje žiaden obrázok, ani nákres, len jeho opis. Takže som ho urobil podľa neho. Rám a dve kolesá. Nemá pedále, brzdy, ani sa s ním nedá zatáčať,“ ozrejmil. Zatiaľ zmajstroval sedem bicyklov a ďalšie zrejme ešte pribudnú.

Hoci už mal ponuky na odkúpenie bicyklov, odmietol ich. „Nerobím ich na predaj. Ani si neviem predstaviť, akú sumu by mi museli ponúknuť, aby som sa nejakého vzdal. Nerobím to kvôli zisku. Som však rád, že takto môžem spropagovať náš región. Podľa mňa by bolo úžasné, keby som ich mohol vystaviť v nejakom múzeu ľudovej tvorivosti, keby také v našom kraji vzniklo,“ uzavrel nadšený remeselník.