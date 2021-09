Detail z Plačkovej domácnosti hovorí za všetko: Zuzana netajila obdiv k narkobarónovi!

Zuzana na instagrame verejne prezentovala svoj veľký obdiv k narkobarónovi Pablovi Escobarovi už pred 4 rokmi. Teraz ju obvinili z drogovej činnosti.

Oko pozorného čitateľa Nového Času si všimlo fotografiu, s ktorou sa Plačková pochválila na instagrame pred 4 rokmi. Na zábere pózovala s fľašou vína a na gauči vedľa nej sa vynímali vankúše potlačené podobizňou Pabla Escobara.

Pablo Escobar, nazývaný aj kokaínový kráľ, bol drogovým dílerom v Kolumbii a považuje sa za najbohatšieho kriminálnika v histórii. Jeho majetok bol vyčíslený na 30 miliárd, plus približne 100 miliárd zakopaných na rôznych miestach. Na svedomí mal stovky životov. Zosnoval niekoľko bombových útokov, výbuch lietadla a popravil tiež svojich oponentov.

Slovenská kráľovná instagramu sa v roku 2017 nielenže odfotila tak, aby boli viditeľné jej neobvyklé suveníry. Plačková dokonca pod fotografiou priznala obdiv k jednému z najväčších kriminálnikov a násilníkov v histórii ľudstva. "Prečo máte všade Escobara? Tiež idete do pašovania kokaínu?" Opýtala sa fanúšička Plačkovej pod fotkou, na čo Zuza odpovedala: "Lebo Escobar je najväčší pánko. Milujem dokumenty o ňom."

Zuzana Plačková bola spolu so svojím manželom a ďalšími osobami obvinená z drogovej trestnej činnosti a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Súd by mal o ich vzatí do väzbe rozhodnúť dnes poobede.