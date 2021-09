Tran Ba Hunga a Helenu pred 47 rokmi rozdelila diaľka: Vietnamec hľadá študentskú lásku z Bratislavy!

Príbeh nešťastnej lásky, ktorý napísal sám život. Tran Ba Hung z Vietnamu na Slovensku študoval vysokú školu ešte v roku 1974.

Počas študentských čias sa zamiloval do Heleny. Napriek tomu, že už má svoju vlastnú rodinu, rád by sa s Helenou opäť stretol.

Keby bolo keby... Tak by tento príbeh možno dopadol úplne inak. Tran Ba Hung pochádza z Vietnamu, na Slovensku však prežil vo svojej mladosti krásne časy. Nielenže v našom hlavnom meste vyštudoval vysokú školu, no, ako sám hovorí, našiel tu aj lásku Helenu. Ich vážny vzťah však preťal jeho odchod do domoviny hneď po tom, čo ukončil štúdium na Slovenskej technickej univerzite v roku 1974.

Tran Ba Hung, pôvodom z Vietnamu, študoval v Bratislave v rokoch 1968 - 1974. Zrejme netušil, že na Slovensku spozná aj svoju osudovú študentskú lásku. Do vzťahu dvoch mladých ľudí z opačných koncov sveta však zasiahol osud a Tran sa musel po štúdiu vrátiť naspäť domov.

Napriek tomu, že život oboch zaľúbencov sa odvtedy pohol opačným smerom, Tran Ba Hung by rád znovu stretol svoju lásku z mladosti. Muž momentálne žije so svojou rodinou vo Frankfurte a Bratislavu navštívil v roku 2019. Aj vtedy pátral po Helene, no neúspešne.

„Bol som v Bratislave, ale škoda, nemohol som ju nájsť,“ prezradil zúfalý muž z Vietnamu, z ktorého je už dôchodca. Svoje šťastie skúsil vo facebookovej skupine Bratislava-Petržalka. Pamätá si totiž, že Helena by mala pochádzať z tejto časti hlavného mesta, prípadne z Rače. Bývalý technický študent túži len po jednom - aby zistil, čo je s Helenou po toľkých rokoch odlúčenia.