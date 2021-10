Antivakcinačná propaganda zašla priďaleko: Vyhrážky na smrteľnom lôžku, či strach z lokálnej anestézie?!

Antivakcinačná propaganda rozdeľuje spoločnosť. Najhoršie je, že jej naleteli nevinní ľudia, a mnohí na ňu už doplatili životom.

Pod nedávnym príspevkom lekára Kulkovského, ktorý sa snažil šíriť osvetu ohľadom očkovania, ako zatiaľ jedinej možnosti boja proti nebezpečnej chorobe Covid-19, sa objavili komentáre, ktoré šokujú. Lekári, ale aj komentujúci z iných oblastí popísali skúsenosti, ktoré zažili s odporcami očkovania.

Proti koronavírusu je plne zaočkovaných viac ako 60% Nemcov: Koľko detí tu dostalo vakcínu?

Antivakcinačná propaganda nielenže komplikuje životy tých, ktorí bojujú za ochranu zdravia, ale mnohí, ktorí si informácie nevedia overiť, na ňu doplácajú tým najcennejším. A to práve svojím zdravím, dokonca životom. Podľa zdroja z Ministerstva zdravotníctva je momentálne v nemocniciach z hospitalizovaných pacientov s co vidom až 84 percent neočkovaných.

"Moja kamarátka robí na intenzívke covid a mali tam pacientku, ktorú museli uviesť do umelého spánku a napojiť na UPV a tesne predtým, než ju uspali im povedala: ´Nie, že vám napadne ma očkovať! Ja vás udám!´ Takže sú aj takí fanatici, že radšej zomrú, než by sa dali očkovať," hovorí šokujúcu skúsenosť jedna z komentujúcich.

"My sme mali tiež takú istú covid pacientku, bola na kyslíku, ale pred každou injekciou overovala, či nejdú ju očkovať, lebo ona si to nedá. Ľudia proste nemajú ani predstavu ani o očkovaní ani o ochorení, žiadna edukácia," priznáva jedna z komentujúcich zdravotníčok.

K zážitkom sa pridáva ďalšia komentujúca, ktorá hovorí o probléme: "Ono to s tým antivakcinačným šialenstvom zašlo až tak ďaleko, že niektorí neveria ani stomatológovi, odmietajú lokálne anestetiká, lebo niekde medzi konšpiračnými teóriami sa mihla info, že stomatológovia primiešavajú do lokálky vakcínu."

Lekár Kulkovský na tieto príbehy reagoval jasne. Pacientov vo vážnom stave lekári nemajú šancu zaočkovať. Pri všetkých vakcináciách totiž platí, že sa očkuje len zdravý človek. "Ak by to niekoho zaujímalo, pacientov v akútnej fáze neočkujeme, nemá to zmysel. Ak sa teda niekto napájaný na UPV bojí, že sa zobudí zaočkovaný, nemusí mať strach. Je miliónkrát pravdepodobnejšie, že sa už nezobudí."