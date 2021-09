Prečo sú v nemocnici aj očkovaní pacienti? Kulkovský vysvetlil detaily a ukázal hroznú fotku: Toto sú pľúca napadnuté covidom!

Medzi hospitalizovanými pacientmi s ochorením Covid-19 sú aj očkovaní. Lekár Kulkovský povedal viac o tom, prečo sú aj takí v nemocnici.

Lekár Kulkovský bije na poplach."1459 pozitívnych PCR testov. Toľko sme mali naposledy niekedy v marci. Dvojtisícovú hranicu prekročíme čoskoro. Denné prírastky pozitívnych ale nie sú dôležité, zaujímať by nás mali nemocnice a miera obmedzenia starostlivosti o nekovidových pacientov," povedal Kulkovský smutnú pravdu.

Ako lekár sám hovorí, zloženie pacientov na Covid oddelení nie je nijako prekvapujúci a kopíruje celoslovenský trend. "Zo 14 pacientov len dvaja plne očkovaní, 12 neočkovaných," priblížil lekár a prezradil viac o tom, prečo sa do nemocnice dostali aj zaočkované pacienti: "Z nich jeden starší polymorbídny pán očkovaný druhou dávkou ešte v marci (dôkaz vhodnosti podpornej-booster dávky u rizikových osôb, ktoré boli očkované medzi prvými). Druhý, starší ale bez závažných komorbidít, vystavený vysokej infekčnej dávke, vírusovej náloži, od neočkovaného príbuzného doma, kde sa nijako nechránil, keď sa o neho staral (dôkaz vhodnosti booster dávky u vysoko exponovaných osôb, napríklad zdravotníkov)."



Kulkovský si však všimol jednu veľmi závažnú vec a to, ž vek ťažkých pacientov sa znižuje: "Dvoch pacientov sme mohli prepustiť domov, dvoch sme preložili na OAIM, keďže museli byť napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. K dnešnému dňu máme na Covid oddelení 10 pacientov, z nich 9 neočkovaných. V porovnaní s druhou vlnou sú to mladšie ročníky. Poslední prijatí sú čerství päťdesiatníci s ťažkým obojstranným zápalom pľúc, hyposaturační (saturácie okolo 60%). Okamžite napojení na HFNO (High-flow nasal oxygen), predstupeň umelej pľúcnej ventilácie."

Vyčerpaný lekár, ktorý nielenže denne zachraňuje životy ale informáciami sa snaží bojovať aj s tými, ktorí celú prácu lekárov sabotujú priznal: "Nikoho už nebudem presviedčať, aby sa dal zaočkovať. Rozhodnutie je na vás. Ponúkam len fakty z praxe a tie hovoria jasnou rečou. Ps. keď som v službe prechádzal nemocnicou, všimol som si na viacerých oddeleniach, že takmer každá návšteva sa niesla v podobnom duchu - príbuzní aj pacienti mali zložené rúška pri rozhovoroch na chodbách aj na izbách. To len keď budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo sa niekto nakazil v nemocnici…a nie, personál to neustriehne, má inú prácu, než diskutovať o nulitných zákonoch a neustále prosiť o spoluprácu."



Kulkovský vo svojom príspevku zverejnil rontgenový snímok napadnutých pľúc pacienta bojujúceho s Covidom: "Pacient 4 dni po pozitívnom teste, 6 dní od začiatku ťažkostí. V produktívnom veku, pracujúci. Dusiaci sa. Saturácia pri odvoze z domu pod 60%. Obojstranný zápal pľúc. Nutnosť okamžitej neinvazívnej ventilácie HFNO. Neočkovaný."