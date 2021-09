Vlado (22) sa v Belgicku zrútil z 10-metrovej výšky: Chcel pomôcť chorej mame, teraz bojuje o svoj život!

Chcel si zarobiť a pomôcť rodine, teraz jeho život visí na vlásku. Vlado (22) z Popradu vyštudoval školu a pracoval ako kuchár, neskôr ako čašník.

Keďže má ešte mladšieho brata Mareka (14) a mama sa musela obracať, aby dokázala rodinu ako samoživiteľka zabezpečiť, Vlado sa rozhodol, že pôjde do Belgicka zarábať a pomôže jej. Všetko napokon dopadlo tak, že sám potrebuje pomoc. Po pracovnom úraze, keď sa zrútil z výšky 10 metrov, má množstvo ťažkých diagnóz a zrejme sa už nikdy nepostaví. Zúfalá mama prosí o pomoc s prevozom domov.

Vlado (22) miloval život a vychutnával si ho plnými dúškami. Všetko robil vždy naplno a najviac pomáhal svojej milovanej mame Nadi (41). Mladík má ešte dvoch bratov, mladšieho Mareka (14) a staršieho Paľa (24), ktorý je už ženatý. Obaja ho však čakajú a veria, že sa ich brat dostane čo najskôr na Slovensko.

Vlado šiel do Belgicka ešte počas leta. Pracoval tam na stavbách. „Strašne som nechcela, aby robil na streche. Stále som sa o neho bála, že sa mu niečo stane,“ začína rozprávať zúfalá mama Naďa, ktorá ani len netušila, že jej obavy sa naplnia.

Náročná operácia

„Mám operovanú krčnú chrbticu a čakám na invalidný dôchodok. Vladko nám chcel trošku pomôcť, aby sme sa mali lepšie. Aj on sa chcel osamostatniť, postaviť si domček a byť s rodinou,“ plače nešťastná žena. Osudný posledný augustový deň sa stal pre všetkých tým doteraz najhorším.

„Vladko spadol zo strechy na zem. Asi z desaťmetrovej výšky. Okamžite prišla záchranka a môjho syna ratovali, ako len mohli. Mal rozsiahle krvácanie do mozgu a to bolo treba čo najskôr zastaviť,“ plače mama, ktorá ešte teraz neverí, že jej syn sa stal zo sekundy na sekundu nemohúcim. V Belgicku mladého muža desať hodín operovali. Jeho prognóza je zlá.

Desivé diagnózy

Po tom, čo mladíkovi operovali mozog a zobrali mu pol lebky, absolvoval jednu operáciu za druhou. „Lebku má rozbitú na dvoch miestach a tú mu budú ešte operovať, keď mu odpuchne mozog. Prekonal operáciu krčnej chrbtice, má poškodenú miechu, a preto nebude môcť chodiť. Podstúpil dve operácie očí. Pravé očko mal prepichnuté a už nebude naň vidieť, na ľavé očko po operácii vidí len na jednu stranu, a to doprava. Sánku mal tiež polámanú a tú mu operovali. Ruky má obidve zlomené a operované. Pravá ruka je viac poškodená. Zlomené rebrá. Najbližšie ho čaká operácia lebky, časť z nej mu odložili a pri operácii mu ju dajú do poriadku,“ vyratúva strašné zranenia zúfalá mama, ktorá prosí o pomoc pri prevoze.

„Bola som na slovenskom veľvyslanectve, tam ma však poslali preč s tým, že mi nepomôžu. Žiaľ, ja som Ukrajinka, aj keď už 17 rokov žijeme na Slovensku. Mám kontaktovať ukrajinské veľvyslanectvo,“ hovorí Naďa, ktorá je šťastná, že o syna sa starajú v Belgicku. „Všetky úkony synovi uhradia, ale lôžko si musí hradiť sám. Na deň je to 100 eur. Už teraz mi tamojší lekári vyčíslili sumu 2 300 eur. Veľmi by som syna chcela dostať na Slovensko, žiaľ, nedokážem to sama zaplatiť,“ hovorí s plačom nešťastná žena.

Tá za milovaným synom chodí vlakom, aby ho tam nenechávala samého. „Aj to len raz za čas. Snažíme sa s ním spájať aspoň cez videohovor, aby nás aspoň počul. Lekári nám povedali, že bude už len na vozíku, ja však verím, že sa mi podarí ho dostať tam, kde bol pred tým osudným úrazom,“ dodáva Naďa.