Hrôzostrašné svedectvo zo slovenskej JIS: Pre sestričky a lekárov sa opäť rozpútalo peklo!

Druhé kolo pekla, z ktorého sa dostali lekári a sestričky len pred pár mesiacmi. Infektológ Sabaka opísal nočnú službu sestričiek na JISke.

Infektológ Sabaka je z radu tých odborníkov, ktorí bojujú za očkovanie, pretože je to momentálne jediná možnosť, ako zabrániť úmrtiam a ťažkým priebehom ochorenia Covid-19. Lekár Sabaka a jeho tím si na vlastnej koži prežili starostlivosť o umierajúcich pacientov, ktorých postihol ťažký priebeh Covidu-19.

Po nočnej more, ktorú si prežívali zdravotníci počas zimy tohto aj minulého roku, prišlo krátke uvoľnenie. Intenzívne očkovanie spočiatku prinieslo ticho do nemocníc, avšak prichádzajúcou jeseňou sa situácia opäť komplikuje. "Naše sestričky z JIS boli na nohách celú noc a celú noc v skafandroch. Boli 2 plus sanitár. Starali sa o štyroch kritických pacientov plus ešte jedného ďalšieho v lepšom stave, dvaja sa museli počas noci intubovať a napojiť na umelú pľucnu ventiláciu. Boli skvelé a zvládli to. Otázka je, ako dlho takto vydržia," opisuje infektológ Sabaka na svojom facebooku.

"Tí čo odhovovárajú od očkovania nikdy nič podobné nezažili, nezažili noc strávenú bojom o život v ochranných oblekoch v ktorých ste spotení po 5 minútach, čo by povedali našim sestričkám. Áno, každý, sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá očkovať, rovnako, ako sa naše sestričky slobodne rozhodli, že prídu do služby, starať sa o tých, čo sa slobodne rozhodli sa neočkovať," vyslovil smutné posolstvo Sabaka.