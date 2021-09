Moderátorka Wisterová terčom nechutných útokov: Vyhrážky jej synčekom kvôli očkovacej lotérii!

Nemá to rozhodne jednoduché! Vera Wisterová (44) spoločne s kolegom Marcelom Forgáčom (50) moderujú očkovaciu lotériu Byť zdravý je výhra z dielne ministra financií Igora Matoviča.

Súťaž, v ktorej sa rozdávajú státisíce eur, rozpútala od úplného začiatku veľké vášne. Hlavným dôvodom boli nejasné pravidlá. No aj po ich upravení sa nájde mnoho odporcov, ktorí si nedávajú servítku pred ústa a otvorene kritizujú všetkých a všetko spojené s programom. Najnovším terčom je Wisterová, ktorá sa nevyhla nechutným a poriadne ostrým vyhrážkam, smerovaným nielen jej, ale aj jej milovaným deťom!

Wisterová zrejme ani nesnívala o tom, čo ju bude čakať, keď podpíše zmluvu na moderovanie očkovacej lotérie. Od začiatku sa na ňu, ako aj na Forgáča a celý tím znášala vlna kritiky. A hoci sa nezrovnalosti v programe utriasli a nastolili sa jasnejšie pravidlá, ani to neodradilo niektorých Slovákov a Slovenky, aby Vere posielali nenávistné správy na sociálnych sieťach.

„Diskusie pod článkami nečítam, nemá to žiaden význam, len by mi to zbytočne ubližovalo. Ale pravda je, že mi začali chodiť osobné správy od ľudí cez sociálne siete, toto som doteraz nepoznala,“ priznala otvorene Novému Času víkend Vera, ktorá bola poriadne šokovaná. „Klikla som si na pár profilov a zistila, že mi píše napríklad nejaká pani v stredných rokoch, ktorá rada pečie pre svoju rodinu, má dva psy a nemá problém mi párkrát za týždeň vulgárne naložiť. Tento rozmer sociálnych sietí som doteraz nepoznala,“ hovorí sympatická ryšavka.

Tam sa však drzosť a nenávisť niektorých ľudí rozhodne nekončí. Do redakcie Nového Času sa totiž ozval neznámy muž, ktorý tvrdí, že téma Wisterová a očkovacia lotéria sa húfne rozoberá na tzv. deep webe (je to časť webu, ktorý bežný človek nevidí, pozn. red). Práve tam píšu neznámi ľudia hrozné vyhrážky, smerované nielen Vere, ale dokonca aj jej milovaným synčekom Harlowovi a Theovi. Dotyčným sa nemá páčiť fakt, že moderátorka „propaguje“ očkovanie a robí mu osvetu priamo v programe.

Pocit strachu zostáva

Vyzerá to tak, že Wisterová si nemôže vydýchnuť ani po náročnom období, ktoré má za sebou. V októbri 2019 totiž uniesol jej exmanžel Jeremy ich ratolesti za veľkú mláku. Vera bojovala ako levica a na amerických súdoch nakoniec spor o deti vyhrala. Svojich chlapcov získala na Slovensko po dlhých mesiacoch až v lete minulého roka. A hoci má Vera synčekov odvtedy pri sebe, sama priznala, že sa už zrejme nikdy nezbaví strachu, ktorý pociťuje po tejto nočnej more. Aby toho nebolo málo, aj práca jej priniesla nemalé problémy. Práve správy, ktoré dostáva, jej rozhodne nepridávajú na pohode a najnovšie informácie z deep webu len znásobujú obavy o seba a jej blízkych.

Nesústredí sa na to

Samotná ryšavka sa však snaží zachovať chladnú hlavu. „Je pravda, že mi začali cez sociálne siete chodiť aj nepríjemné osobné správy, čo som doteraz nepoznala. Žiadny list mi však neprišiel a nepovažujem za správne venovať niečomu takému pozornosť, rovnako ako sa nevenujem ani hejtom na sociálnych sieťach. Téma očkovania je všade vo svete citlivá, no nečakala som, že relácia vyvolá až takéto ohlasy. Ja sa sústredím na pozitívne momenty, keď sa môžeme deliť o obrovskú radosť s ľuďmi, na ktorých sa usmialo šťastie,“ povedala najnovšie Novému Času Wisterová. Tá je profesionálka, ktorá myslí najmä na svojich chlapcov a na ich šťastie. Synčekom by zniesla aj modré z neba a nechce sa zaťažovať nenávisťou, ktorú rozosievajú niektorí neprajní Slováci.