Medveď Žabo skúšal nový vynález: Budete prekvapení, ako dopadlo rabovanie koša!

Najznámejší slovenský a profesionálny tester kontajnerových prototypov mal tentoraz proti sebe naozaj neľahkého súpera.

Medveď Žabo zo Zoo Košice, ktorý má dlhoročné skúsenosti so prekonávaním všemožných typov kontajnerov, sa musel pokoriť pred najnovším vynálezom Medveďobíjcov. Do výbehu 24-ročného obra Michalovčan Maroš Voronič nainštaloval edukačný kôš, ktorý má medveďa odnaučiť rabovať nádoby s odpadom.

Hlavný predstaviteľ projektu Medveďobíjci Maroš Voronič z Michaloviec prišiel testovať svoje vynálezy do Zoo Košice už po 4-krát. “Teraz sme testovali pohyblivú základňu, na ktorú sa pripevňujú buď stojiská, ako v tomto prípade rámová konštrukcia, alebo samotné koše. Úlohou tejto platformy je, aby uviedla nainštalovaný mechanizmus do pohybu, ktorý následne aktivuje tlakovú nádobu s paprikovým sprejom, resp. roztokom. Ten by mal medveďa od objektu odohnať,” vysvetlil Voronič.

V prvom kole nechali pracovníci zoo kôš bez sladkej návnady. Žabovi sa však novinka v jeho výbehu okamžite zapáčila a neváhal si ju vyskúšať. Išiel na to opatrne, kontajner si premeriaval a aj trošku poťažkal, no ľudské pachy na kovovej konštrukcii ho neprinútili pustiť sa do konštrukcie plnou silou. Medveďobíjci sa tak pustili do druhého kola s tými najsilnejšími zbraňami. Okolie, ako aj vnútro konštrukcie a kontajnera, poliali Žabovou najobľúbenejšou maškrtou, zahusteným sladeným mliekom.

Keď sa nabudený, 350-kilový medveď zaprel do koša, spustil sa želaný efekt a z dýz na konštrukcii sa začal rozprašovať prenikavý pach roztoku z čili papričiek. Vytešeného medveďa to v momente zaskočilo a doposiaľ nepoznanú pikantnú a ostrú chuť pochutnal na jazyku. Vtedy zistil, že zahrávať sa s novým kontajnerom bola chyba. Štipľavé mu očividne nechutilo a onedlho sa radšej odobral do svojho brlohu. “Hoci to spočiatku vyzeralo všetko tak kľudne, tak splnilo to dnes naše predpoklady. Medveď zareagoval na to tak, že identifikoval štipľavú vôňu. Zistil, že ak na kôš bude tlačiť, tak mu to nebude robiť dobre,” opísal Voronič po napínavom dueli medveďa a edukačného koša.

Michalovčan vysvetlil, že akonáhle si medveď dokáže spárovať bolesť, ktorú mu vytvorí paprikový sprej a jej aróma, je predpoklad, že tým objektom sa už neskôr bude vyhýbať. “Tento kôš pracovne nazývame skunk. Čili papričky sú základnou zložkou v mnohých ďalších, už existujúcich technických riešeniach na odpudzovanie zveri. Žabo sa z toho dokonca aj z aktivovaného roztoku napil a ochutnal, no evidentne mu to nechutilo. Sám som si ho vyskúšal, keď som varil, je to naozaj štipľavé a musel som sa z toho spamätávať, je to naozaj štipľavé,” prezradil Voronič.