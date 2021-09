Extravagantná Zuzanita v slzách: Najskôr rozplynutý sen o mega zadku, teraz prišla o najlepšieho priateľa!

Zuzana Žilinčíková známa zo zoznamovacej šou Take Me Out, nedávno šokovala svojou plánovanou premenou. Zuzanita si vysnívala mega zadok, napokon z toho nič nebolo!

Prostoreká blondínka má rada všetko vo veľkom. Krášlia ju obrovské melóny a nápadne napichané pery. To jej však nebolo dosť a nedávno sa rozhodla pre ďalšiu zmena. Zuzana sa chcela stať majiteľkou najväčšieho zadku na Slovensku, zabezpečiť jej to mal plastický chirurg v Turecku.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Blondínka si zaplatila zálohu, kúpila letenky a tešila sa na vysnívanú operáciu. Len pár dní pred odletom však zistila šokujúcu informáciu. "Bolo tam písané, že vycestovanie len na občiansky preukaz nie je možné, že potrebný je pas, a to aspoň so 6-mesačnou platnosťou. V ten moment som pohľadala môj pas a zistila, že je platný už len 2 mesiace," vysvetlila Zuzanita, ktorá začala robiť všetko preto, aby si vybavila nový pas a mohla bez problémov vycestovať.

"Okamžite som vybehla na pasové, kde mi pani za priehradkou garantovala že do 2 pracovných dní bude môj pas predlžený. Zostala som obarená, zo správy čo mi povedala. Kalendár veľmi nepozerám, takže doplatila som na to. Odlet som mala mať vo štvrtok o 10-tej ráno z Viedne a vyhotovený pas v ten istý deň o 8-mej ráno, takže mi bolo jasné, že to nestíham a všetky moje plány padajú,"opísala nešťastnú situáciu Zuzanita.

Kráske razom všetko padlo, prišla o letenky aj o zálohu chirurgovi. Ako tvrdí, zamýšľala to ešte risknúť, no napokon ju jej fanúšici presvedčili, aby to nerobila. Kráska sa tak sna o veľkom zadku vzdala a jej fanúšikovia ju v tom podporili. "Asi to tak malo byť, kedže ja som dosť poverčivá a verím na osud, náhody, karmu a všetky možné signály... a či to bola moja sprostosť alebo to tak malo byť, tak to už radšej nechcem ani vedieť," uzavrela blondínka.

Slovenskú barbie však niekoľko dní po tom postihlo ďalšie nešťastie. Na svojom instagrame priznala fanúšikom, že prišla o najlepšieho priateľa. Jej štvornohý miláčik Puky naposledy vydýchol po viacerých ťažkých ochoreniach. "Dúfam, že na druhom svete ho už nič trápiť nebude. Nie nadarmo sa hovorí, že pes je najlepším priateľom človeka a u Pukyho to platilo 10000-násobne," napísala vyznanie svojmu priateľovi.