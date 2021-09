Šéfkuchár Záhumenský s manželkou zarazili fanúšikov: Ich cesty sa rozdelili! Priznaná kríza a útek do Dubaja

Prešli si viacerými skúškami a napokon sa rozhodli rozdeliť. Kuchár známy z relácie Masterchef Martin Záhumenský sa odchádza do exotickej krajiny, zatiaľ čo manželku necháva v Toskánku.

Obaja mali sociálne účty plné pozitívnych zážitkov a slnkom prežiarených fotiek. To, že sa medzi nimi niečo odohráva tušil málokto. Čitateľ, ktorý nám napísal do redakcie ostal nemilo prekvapený: "Zahumenskí sa rozišli."

To, že sa cesty šéfkuchára Záhumenského a jeho manželky Zdenky rozdelili, prezradili fanúšikom na instagrame. Aj keď kuchár, ktorý prestriedal viacero renomovaných reštaurácií vo svete tvrdí, že to nie je natrvalo, ich rozlúčka na sociálnej sieti znie naozaj srdcervúco.

Martin a Zdenka žili spolu v Toskánsku 5 rokov a kuchár momentálne odchádza na 6 mesiacov do Dubaja. Manželský pár prekonal krízu už v roku 2018, po ktorej to však až doteraz vyzeralo medzi nimi uhladene. "Mám v sebe zmes emócií, radosť, že opäť budeš na mieste, kde ťa to baví a napĺňa, že opäť budeš mať z varenia radosť a budeš svoju vášeň pre gastronómiu posúvať ďalej vo veľkom svete. Som pyšná, že sa ti naskytla takáto výnimočná ponuka reprezentovať naše Slovensko v Dubaji. Plná elánu, že opäť nájdeme svoju stratenú iskru a šťastie, ktoré sme už posledné mesiace bohužiaľ nemali. Ale i smutná, pretože končí jedna významná etapa našich životov, ktorá bola i krásna i náročná, ale rozhodne poučná a natrieskaná zážitkami a spoločnými spomienkami," napísala na svoj instagram Zdenka.

"Uvidíme čo nám budúcnosť prinesie, ale ja pevne verím, že obaja nájdeme svoje šťastie…či už na vlastnej ceste životom, alebo to spoločné," ukončila smutnú rozlúčku Zdenka, na čo jej odpovedal jej manžel Martin dúfajúc, že sa im to ešte podarí zvrátiť. "V mojom srdci forever, budeme späť a oveľa silnejší," napísal šéfkuchár.