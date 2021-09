Reper a motivátor Bekim sa oženil s Laurou: Áno si povedali druhykrát! Takto žúrovali do rána

Konečne skutočne svoji! Bekim Aziri (33) je známy stand-up komik, reper a aj moderátor v rádiu Jemné. Aj keď sa s ním život rozhodne nemaznal, tak stále má chuť bojovať a žiť naplno.

Totiž už pred rokmi po nešťastnom páde ochrnul a skončil na invalidnom vozíku. Napriek všetkému rozdáva pozitívnu energiu ďalej a najnovšie má dôvod o radosť navyše. Stal sa už druhýkrát, a tentoraz oficiálne aj na Slovensku, manželom svojej dlhoročnej priateľky Laury Fodorovej!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Z Bekima sa uplynulý utorok stal ženáč. So svojou vyvolenou Laurou si v kaštieli v Tomášove povedali svoje áno. Nevesta bola nádherná v rozprávkových šatách a obaja mladomanželia žiarili šťastím.

„Sú spolu 6 rokov. Svadba bola v kaštieli v Tomášove a vzhľadom na to, že vyšlo nádherné počasie, tak časť prebehla vonku a potom afterparty vnútri. Hostí bolo 62 a išlo prevažne o najbližších priateľov a rodinu. O zábavu sa postaral DJ, Kmeťo starší a kapela Medial Banana,“ prezradil Novému Času zdroj z tesnej blízkosti Bekima.

No možno mnohí netušili, ale moderátor už mal jednu romantickú svadbu na pláži v roku 2016. „Bolo to v Thajsku a bola to svadba neplatná na Slovensku, takže táto už prebehla zákonne a so všetkým, čo na slovenskej svadbe musí byť,“ doplnil zdroj.

Tancovali do rána

Bekim našiel svoju osudovú lásku. No tak ako si moderátor život naplno užíva, tak taká bola aj posvadobná zábava. Plná energie, tanca, úsmevov a dobrej nálady. „Svadba bola výborná, svetová a veľmi sa mi páčila. Bekim bol taký šťastný a aj tá nevesta, no jednoducho sú krásny pár. Ja ho poznám dlho, však on je môj fanúšik dávno a chalani mu ako darček dali mňa, aby som tam zaspieval. Strašne žúroval, ten vozík bol normálne žeravý, keď tancoval. Hral som v kuse vyše hodiny a on bez prestávky tancoval,“ uviedol Igor Kmeťo st.