Úspech Niny z Piešťan, o akom sa jej ani nesnívalo: Slovenka hviezdou cukrárskej šou na Netflixe!

Unikátny úspech! Nina Tomášik (32) pochádza z Piešťan, kde chodila na Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera, na ktorej začala piecť.

K tejto vášni ju priviedli starí rodičia, ktorí vlastnili reštauráciu a v nej sa ako malá rada motala v kuchyni. Krátko po škole sa vybrala na Floridu, kde už 14 rokov žije, a splnila si tam sen. Otvorila si cukráreň a začalo sa jej dariť natoľko, že ju oslovil aj Netflix a obsadil ju do obľúbenej šou. A právom, lebo Nina pečie rozprávkovo krásne torty.

Jej sladké pokušenia pozná celý svet! Slovenka Nina žije na Floride so svojím manželom a dvomi deťmi. „Moja vášeň k pečeniu sa začala v kuchyni mojich starých mám. Bolo to krásne detstvo, plné sladkých dobrôt,“ prezradila Nina s tým, že jej rodičia mali reštauráciu a práve tá ju priviedla k rozhodnutiu vstúpiť do Culinary College na Slovensku, kde sa zdokonaľovala v zdobení koláčov, aby vyzerali ako z rozprávok.

Darilo sa jej, no po škole rozmýšľala, čo bude robiť ďalej. Napokon sa rozhodla skúsiť šťastie na slnkom zaliatej Floride v USA, kde sa pomerne rýchlo uchytila a miestni si jej cukráreň Nina‘s Fresh Bakery mimoriadne obľúbili.

Lákavá výhra

V roku 2013 začala Nina‘s Fresh Bakery predajom koláčov a sladkostí z domácej kuchyne. Netrvalo však dlho a otvorila si predajňu, kde si klienti môžu vybrať z väčšej ponuky pestrofarebných delikates, pričom časť z nich odkazuje na slovenskú kulinársku tradíciu. „Chýbala nám slovenská kuchyňa a domáce sladkosti,“ vysvetlila Nina, prečo si niektoré torty a dezerty rýchlo obľúbili zákazníci.

A aj preto, že ceny menších koláčikov sa začínajú už od 4 dolárov. „Milujem tvoriť nemožné. Ak chce niekto upiecť tortu tak, aby vyzerala ako raketa, nech sa páči. Ak treba urobiť loď, ktorá sa bude plaviť a bude celá sladká, aj to sme schopní,“ vymenovala Nina, čo všetko dokážu v jej cukrárni vytvoriť.

Sladké kúsky, inšpirované reálnymi predlohami, si napokon všimla aj produkcia Netflixu, na ktorom sa od 6. októbra rozbieha seriál Vypečená technika, kde budú súťažiť najlepší pekári, cukrári a technici. Nezvyčajné spojenie sily vedcov a remeselných pekárov viedlo k tomu, aby diváci na obrazovkách sledovali, ako sa rodia lahodné kreácie, ktoré zvládnu i záťažové testy. V programe tak budú piecť torty impozantných rozmerov. Jednotlivé tímy vytvoria torty v tvare domu, vozidiel či golfového ihriska a množstva iných tvarov. Súťažiaci súperia aj o zaujímavú výhru. Stotisíc dolárov si odnesie tvorca najatraktívnejšej torty.